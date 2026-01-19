Sem LeBron James, NBA divulga titulares do All-Star Game; confira a lista

Nesta segunda-feira (19), a NBA divulgou a lista dos titulares do All-Star Game 2026, o Jogo das Estrelas da liga americana de basquete. A surpresa ficou por conta da não eleição de LeBron James, o que acontece pela primeira vez em 22 anos. A partida será disputada em 15 de fevereiro no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, em Inglewood, na Califórnia.

Entre os dez nomes da lista, cinco são da Conferência Leste e os outros cinco da Oeste. A votação foi feita por torcedores (50%), jogadores (25%) e jornalistas especializados (25%). Neste ano, Lucas Doncic, do Lakers, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foram os atletas que mais receberam votos.

Lebron James ficou de fora dos titulares pela primeira vez em 22 anos. Em 2025, o astro do Los Angeles Lakers foi chamado, mas não participou por conta de dores no tornozelo. Até aqui, nesta temporada, o ala de 41 anos participou de 24 jogos, garantindo uma média de 22,6 pontos por partida, além de 5,9 rebotes e 6,9 assistências.

Confira os titulares do All-Star Game 2026:

Conferência Leste

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Conferência Oeste

Luka Doncic (Los Angeles Lakers) Nikola Jokic (Denver Nuggets) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Stephen Curry (Golden State Warriors) Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

O novo formato

Neste ano, o All-Star Game da NBA inaugura um novo formato. Serão três equipes: duas norte-americanas e uma formada por jogadores internacionais. Os times se enfrentarão em partidas com duração de 12 minutos cada. Cada elenco terá oito atletas, mas novos nomes poderão ser convocados por Adam Silver, comissário da liga, caso o número mínimo não seja alcançado.