Noite de NBA: LeBon James dá um show, Luka acompanha e Gui Santos volta

A última terça-feira (20) foi de puro espetáculo para os amantes do basquete! A noite reservou vitórias surpreendentes, quebra de longas sequências e lances de tirar o fôlego. Um dos destaques foi o retorno de Gui Santos e Jalen Green, ambos recuperados de lesões no tornozelo e na coxa, respectivamente.

King James e o esloveno imparável

Na vitória do Lakers sobre o Denver Nuggets (115 a 107), King James, o símbolo da longevidade na modalidade, esteve mais do que "online". Aos 41 anos, o astro conduziu o time com passes e jogadas incríveis, anotando 19 pontos, com direito a enterradas e lances de 3 que levantaram a arena em Denver.

Mas a noite teve outro nome de peso: Luka Doncic. O esloveno, que se mostrou um parceiro infalível, contribuiu para o triunfo com um triplo-duplo avassalador de 38 pontos, passes e pontes aéreas que chocaram a todos. Para coroar a atuação, Doncic se tornou o segundo jogador na história da NBA com mais triplos-duplos de 30 pontos (52), ficando atrás apenas de Oscar Robertson (106).

Jalen Green volta com vitória

Os torcedores do Phoenix Suns puderam celebrar o regresso de Jalen Green, que voltou com um desempenho impressionante. Foram 12 pontos em apenas 20 minutos de quadra. Afastado desde novembro de 2025 devido a uma lesão na coxa, Green retornou em grande estilo na vitória contra o Philadelphia 76ers, deixando a defesa adversária em apuros. A partida também foi marcada por momentos engraçados, como o erro de lançamento que foi parar ao lado da tabela, e a reação dos jogadores com o retorno de Jalen.

Gui Santos de volta e Jonathan Kuminga em quadra

Após sentir o tornozelo na última sexta (16) em uma colisão, Gui Santos celebrou seu retorno com uma bela cesta de três pontos. Outro que voltou à quadra foi Jonathan Kuminga, após um mês sem jogar um minuto sequer. O time, que tenta se reajustar após a lesão do LCA de Jimmy Butler, viu Kuminga entregar 20 pontos, 5 rebotes e 2 assistências em apenas 21 minutos, reforçando a busca por estabilidade.

Bulls acaba com sequência do Clippers

O Chicago Bulls conquistou a maior vitória da temporada ao bater o Los Angeles Clippers, que vinha embalado, em uma noite histórica para a equipe. O destaque absoluto foi o armador Coby White, que incendiou o jogo ao converter impressionantes quatro cestas de três pontos em apenas 67 segundos.

O triunfo veio com um festival de bolas longas, onde os Bulls acertaram 25 arremessos de três, igualando a maior marca da história da franquia. O resultado espetacular quebra a boa fase do Clippers e injeta moral no time de Chicago.

Veja todos os resultados da noite de terça (20):

Philadelphia 76ers 110 x 116 Phoenix Suns

Chicago Bulls 138 x 110 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 111 x 106 San Antonio Spurs

Utah Jazz 127 x 122 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 127 x 145 Toronto Raptors

Denver Nuggets 107 x 115 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 117 x 130 Miami Heat

