Jayson Tatum faz treino completo e anima fãs sobre possível retorno na NBA

O retorno de Jayson Tatum às quadras está cada vez mais próximo. O astro do Boston Celtics realizou na última segunda-feira (19) seu primeiro treino completo com a equipe em Detroit. O momento, muito celebrado pelos fãs, sinaliza a reta final de sua recuperação, após passar oito meses afastado devido a uma grave lesão.

Tatum rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo direito durante o quarto jogo das semifinais da Conferência Leste da NBA contra o New York Knicks na temporada passada (2024/25). A ruptura é considerada uma das mais sérias no basquete, já tendo afastado nomes como Kobe Bryant e Kevin Durant. O jogador foi submetido à cirurgia na época para tratar a lesão.

Jayson Tatum sorri durante visita ao jogo no TD Garden, em Boston, em 10/1/2026 (Foto: David Dow/NBAE via Getty Images/AFP)

Recuperação surpreendente

A recuperação de Tatum tem impressionado. Em entrevista à revista People em setembro de 2025, Martin O'Malley, médico do atleta, destacou a evolução.

— Nunca vi uma panturrilha tão forte como a dele. Com apenas 6 ou 8 semanas [após a cirurgia], ele já fazia elevação da panturrilha com as duas pernas. Ele treinou tanto essa parte do corpo que provavelmente não vai perder força nenhuma — afirmou o especialista.

Ainda para a revista, Jayson Tatum revelou sua vontade de retornar na temporada 2025/26.

— Estou fazendo de tudo para voltar bem, o mais rápido possível. Não há pressão de ninguém me dizendo quando devo voltar, mas não descarto que seja na próxima temporada. O mais importante é me recuperar 100%, sem arriscar. Tenho 27 anos e muito basquete para jogar ainda. Não tenho pressa — disse o craque da NBA.

