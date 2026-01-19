menu hamburguer
Kevin Durant entra para a história da NBA e tem Jordan e Bryant no radar

O feito foi precedido por uma surpresa especial de Dirk Nowitzki

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
14:45
Kevin Durant durante jogo dos Rockets contra os Pelicans, em Houston, em 18 de janeiro de 2026. (Foto: Logan Riely/NBAE/Getty Images/AFP)
Kevin Durant durante jogo dos Rockets contra os Pelicans, em Houston, em 18 de janeiro de 2026. (Foto: Logan Riely/NBAE/Getty Images/AFP)
Kevin Durant fez história neste domingo (18) ao se tornar o sexto maior pontuador de todos os tempos em temporadas regulares da NBA. O astro do Houston Rockets alcançou a marca impressionante de 31.562 pontos, superando a lenda Dirk Nowitzki (31.560) durante a vitória de sua equipe por 119 a 110 sobre o New Orleans Pelicans, no Toyota Center.

A ultrapassagem aconteceu nos segundos finais do confronto, quando Durant converteu dois lances livres, garantindo os 18 pontos de que precisava para o feito. Além da pontuação histórica, o ala ainda contribuiu com seis rebotes e oito assistências. Apesar de não ter sido seu jogo mais eficiente em termos de arremessos (Durant ostenta média de 26,1 pontos por partida), a conquista ofuscou qualquer análise técnica.

Emoção e legado

Visivelmente emocionado, Durant celebrou o marco e a ascensão no ranking: "Estar à altura de Dirk, alguém que admirava, idolatrava, contra quem competia... Ele sempre apoiou minha carreira e meu jogo. Estar lado a lado com uma lenda como ele é uma loucura. E estar logo abaixo de Michael Jordan... é uma loucura, cara", declarou após a partida.

Após conquista, Nowitzki fez surpresa e parabenizou seu ex-colega de quadra por vídeo: "Tem sido incrível acompanhar sua carreira, você é um dos melhores pontuadores que este esporte já viu. Parabéns KD, suba mais algumas posições e continue assim".

Jordan e Kobe no radar

O jogador de 37 anos, com 18 temporadas na NBA, pode alçar voos ainda mais altos e ultrapassar ícones como Michael Jordan e Kobe Bryant. A diferença para Jordan é de apenas 732 pontos. Mantendo sua média atual de 26,1 pontos por jogo, Durant precisaria de cerca de 29 partidas para superar o astro do Chicago Bulls.

Já para alcançar Kobe Bryant, o lendário camisa 24 dos Lakers, KD necessitaria de 2.081 pontos, o que levaria aproximadamente 80 jogos. Analisando que uma temporada regular tem 82 confrontos e que o número um da lista, LeBron James, tem 41 anos e segue pontuando, há uma perspectiva real de Kevin Durant bater pelo menos as marcas de Michael Jordan e Kobe Bryant até o fim de sua trajetória na liga.

Em seus 18 anos de NBA, Durant disputou 1.160 jogos de temporada regular, mantendo médias notáveis de 27,2 pontos, 6,9 rebotes, 4,4 assistências e 1 roubo de bola por partida. Sua jornada inclui passagens por Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns e, atualmente, Houston Rockets.

Kevin Durant arremessa para três pontos pelos Rockets contra os Pelicans, em Houston, em 18 de janeiro de 2026. (Foto: Logan Riely/NBAE/Getty Images/AFP)
NBA: Kevin Durant arremessa para três pontos pelos Rockets contra os Pelicans, em Houston, em 18 de janeiro de 2026. (Foto: Logan Riely/NBAE/Getty Images/AFP)

Top 10 maiores pontuadores na temporada regular da NBA:

  1. LeBron James: 42.703 pontos
  2. Kareem Abdul-Jabbar: 38.387 pontos
  3. Karl Malone: 36.928 pontos
  4. Kobe Bryant: 33.643 pontos
  5. Michael Jordan: 32.292 pontos
  6. Kevin Durant: 31.562 pontos
  7. Dirk Nowitzki: 31.560 pontos
  8. James Harden: 28.667 pontos
  9. Shaquille O'Neal: 28.596 pontos
  10. Wilt Chamberlain: 28.419 pontos

