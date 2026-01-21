Saiba quais jogadores da NBA mais vendem camisas no Brasil
Cenário de vendas nos Estados Unidos apresenta diferenças significativas
LeBron James ocupa o primeiro lugar no ranking de camisas mais vendidas da NBA no Brasil em 2025. O levantamento considera dados de comercialização nas "NBA Stores" físicas e na loja online oficial da liga no país.
O astro dos Los Angeles Lakers supera outros grandes nomes do basquete mundial na preferência dos consumidores brasileiros. Giannis Antetokounmpo aparece na segunda posição, enquanto Stephen Curry completa o pódio em terceiro lugar. Confira a lista;
Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas no Brasil em 2025
- LeBron James
- Giannis Antetokounmpo
- Stephen Curry
- Zach LaVine
- Jayson Tatum
- Ja Morant
- Kevin Durant
- Nikola Jokić
- Luka Dončić
- Jimmy Butler
O cenário de vendas nos Estados Unidos apresenta diferenças significativas em relação ao mercado brasileiro. Na primeira metade da temporada 2025-26, Stephen Curry lidera o ranking americano, seguido por Luka Dončić e Jalen Brunson. Veja;
Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas nos EUA em 2025
- Stephen Curry
- Luka Dončić
- Jalen Brunson
- Victor Wembanyama
- Shai Gilgeous-Alexander
- Nikola Jokić
- Tyrese Maxey
- Giannis Antetokounmpo
- Cade Cunningham
- Cooper Flagg
Sem LeBron, NBA divulga titulares do All-Star Game
A NBA divulgou a lista dos titulares do All-Star Game 2026, o Jogo das Estrelas da liga americana de basquete. A surpresa ficou por conta da não eleição de LeBron James, o que acontece pela primeira vez em 22 anos.
Entre os dez nomes da lista, cinco são da Conferência Leste e os outros cinco da Oeste. A votação foi feita por torcedores (50%), jogadores (25%) e jornalistas especializados (25%). Neste ano, Lucas Doncic, do Lakers, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foram os atletas que mais receberam votos.
A partida será disputada em 15 de fevereiro no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, em Inglewood, na Califórnia.
