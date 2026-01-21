Saiba quais jogadores da NBA mais vendem camisas no Brasil

LeBron James ocupa o primeiro lugar no ranking de camisas mais vendidas da NBA no Brasil em 2025. O levantamento considera dados de comercialização nas "NBA Stores" físicas e na loja online oficial da liga no país.

continua após a publicidade

📲🏀Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal

O astro dos Los Angeles Lakers supera outros grandes nomes do basquete mundial na preferência dos consumidores brasileiros. Giannis Antetokounmpo aparece na segunda posição, enquanto Stephen Curry completa o pódio em terceiro lugar. Confira a lista;

Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas no Brasil em 2025

1 . LeBron James 2 . Giannis Antetokounmpo 3 . Stephen Curry 4 . Zach LaVine 5 . Jayson Tatum 6 . Ja Morant 7 . Kevin Durant 8 . Nikola Jokić 9 . Luka Dončić 10 . Jimmy Butler

LeBron James lidera vendas de camisas da NBA no Brasil em 2025 (Foto: Reprodução)

O cenário de vendas nos Estados Unidos apresenta diferenças significativas em relação ao mercado brasileiro. Na primeira metade da temporada 2025-26, Stephen Curry lidera o ranking americano, seguido por Luka Dončić e Jalen Brunson. Veja;

continua após a publicidade

Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas nos EUA em 2025

1 . Stephen Curry 2 . Luka Dončić 3 . Jalen Brunson 4 . Victor Wembanyama 5 . Shai Gilgeous-Alexander 6 . Nikola Jokić 7 . Tyrese Maxey 8 . Giannis Antetokounmpo 9 . Cade Cunningham 10 . Cooper Flagg

Sem LeBron, NBA divulga titulares do All-Star Game

A NBA divulgou a lista dos titulares do All-Star Game 2026, o Jogo das Estrelas da liga americana de basquete. A surpresa ficou por conta da não eleição de LeBron James, o que acontece pela primeira vez em 22 anos.

Entre os dez nomes da lista, cinco são da Conferência Leste e os outros cinco da Oeste. A votação foi feita por torcedores (50%), jogadores (25%) e jornalistas especializados (25%). Neste ano, Lucas Doncic, do Lakers, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foram os atletas que mais receberam votos.

continua após a publicidade

A partida será disputada em 15 de fevereiro no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, em Inglewood, na Califórnia.