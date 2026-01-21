menu hamburguer
Saiba quais jogadores da NBA mais vendem camisas no Brasil

Cenário de vendas nos Estados Unidos apresenta diferenças significativas

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
10:18
Stephen Curry, do Golden State Warriors, durante partida contra o New York Knicks em 15 de janeiro de 2026, no Chase Center, em San Francisco. (Foto: Noah Graham/NBAE/Getty Images via AFP)
imagem cameraStephen Curry, do Golden State Warriors, durante partida contra o New York Knicks (Foto: Noah Graham/NBAE/Getty Images via AFP)
LeBron James ocupa o primeiro lugar no ranking de camisas mais vendidas da NBA no Brasil em 2025. O levantamento considera dados de comercialização nas "NBA Stores" físicas e na loja online oficial da liga no país.

O astro dos Los Angeles Lakers supera outros grandes nomes do basquete mundial na preferência dos consumidores brasileiros. Giannis Antetokounmpo aparece na segunda posição, enquanto Stephen Curry completa o pódio em terceiro lugar. Confira a lista;

Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas no Brasil em 2025

    1.
  1. LeBron James
    2.
  2. Giannis Antetokounmpo
    3.
  3. Stephen Curry
    4.
  4. Zach LaVine
    5.
  5. Jayson Tatum
    6.
  6. Ja Morant
    7.
  7. Kevin Durant
    8.
  8. Nikola Jokić
    9.
  9. Luka Dončić
    10.
  10. Jimmy Butler
LeBron James lidera vendas de camisas da NBA no Brasil em 2025 (Foto: Reprodução)
LeBron James lidera vendas de camisas da NBA no Brasil em 2025 (Foto: Reprodução)

O cenário de vendas nos Estados Unidos apresenta diferenças significativas em relação ao mercado brasileiro. Na primeira metade da temporada 2025-26, Stephen Curry lidera o ranking americano, seguido por Luka Dončić e Jalen Brunson. Veja;

Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas nos EUA em 2025

    1.
  1. Stephen Curry
    2.
  2. Luka Dončić
    3.
  3. Jalen Brunson
    4.
  4. Victor Wembanyama
    5.
  5. Shai Gilgeous-Alexander
    6.
  6. Nikola Jokić
    7.
  7. Tyrese Maxey
    8.
  8. Giannis Antetokounmpo
    9.
  9. Cade Cunningham
    10.
  10. Cooper Flagg

Sem LeBron, NBA divulga titulares do All-Star Game

A NBA divulgou a lista dos titulares do All-Star Game 2026, o Jogo das Estrelas da liga americana de basquete. A surpresa ficou por conta da não eleição de LeBron James, o que acontece pela primeira vez em 22 anos.

Entre os dez nomes da lista, cinco são da Conferência Leste e os outros cinco da Oeste. A votação foi feita por torcedores (50%), jogadores (25%) e jornalistas especializados (25%). Neste ano, Lucas Doncic, do Lakers, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foram os atletas que mais receberam votos.

A partida será disputada em 15 de fevereiro no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, em Inglewood, na Califórnia.

