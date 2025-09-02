menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

LeBron James causou grande impacto em Luka Doncic, diz técnico

Luka Doncic emagreceu 14 kg na offseason

Luka Doncic e LeBron James, do Los Angeles Lakers, se cumprimentam em jogo contra o Minnesota Timberwolves pela NBA (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)
imagem cameraLuka Doncic e LeBron James, do Los Angeles Lakers, se cumprimentam em jogo contra o Minnesota Timberwolves pela NBA (Foto: Juan Ocampo / NBAE via Getty Images / AFP)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 02/09/2025
18:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

A aprimorada condição física apresentada por Luka Doncic, estrela do Los Angeles Lakers, está diretamente ligada à influência de LeBron James. A informação foi revelada por Greg St. Jean, que atua como assistente técnico tanto no Los Angeles Lakers quanto na seleção da Eslovênia, onde trabalha diretamente com a estrela da NBA.

Luka Doncic disputou seu primeiro jogo ao lado de LeBron James no Lakers
Luka Doncic disputou seu primeiro jogo ao lado de LeBron James no Lakers. (Foto: Reprodução / X / @Lakers)

Impacto de LeBron James em Luka Doncic na offseason da NBA

De acordo com o assistente técnico, a admiração do esloveno por LeBron James foi o ponto de partida para a mudança. St. Jean explicou que, ao ter contato com a rotina e a disciplina de um dos maiores jogadores da história da liga de basquete norte americana, Luka Doncic absorveu novos hábitos e elevou seus próprios padrões de dedicação ao corpo e à carreira. A influência de um atleta de elite sobre o outro foi o fator principal na transformação.

— Ferro afia ferro — resumiu o assistente técnico, sobre o impacto de um exemplo no outro.

St. Jean citou como exemplo a rotina de LeBron, que inclui sessões de treinamento nas primeiras horas da manhã, como um dos elementos que motivaram Doncic a intensificar seu próprio regime de preparação. A melhora no condicionamento do jogador, que eliminou cerca de 14 quilos durante a offseason, foi notada durante o EuroBasket, no qual demonstrou maior agilidade e resistência.

A forma física de Luka Doncic foi alvo de debates em temporadas anteriores da NBA. A nova abordagem do atleta em relação ao seu preparo físico, inspirada em um dos jogadores mais longevos da liga, é vista como um passo importante para a sequência de sua carreira no Lakers.

