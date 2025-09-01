Nova propaganda de LeBron James gera polêmica na web: ‘O único Rei!’

Uma nova campanha publicitária da Nike, desenvolvida para o lançamento do mais recente modelo de tênis da linha de LeBron James, acendeu um intenso debate nas redes sociais e na mídia esportiva. O anúncio, que coroa o astro dos Los Angeles Lakers como o "Forever King" (O Rei Para Sempre), foi recebido com uma mistura de admiração e críticas contundentes, com alguns questionando a ousadia da mensagem.

Veja as reações na web

Tradução: "Rindo muito"

Tradução: "40 anos e ele ainda faz essa porcaria de coroa"

Tradução: "Nível de vergonha alheia: alto"

Tradução: "Você está tentando nos convencer ou a si mesmo? Logo no Dia do Trabalho, o cara que escolheu o caminho mais fácil está postando isso. O bobo da corte James, sempre."

Esta não é a primeira vez que uma campanha da Nike com LeBron James gera controvérsia. Em fevereiro de 2023, após James quebrar o recorde de pontos da NBA, a marca lançou um anúncio com uma narração semelhante a um sermão. Na ocasião, a peça foi acusada de blasfêmia por alguns espectadores, que sentiram que a propaganda elevava o atleta a um status quase divino.

LeBron está a aproximadamente 350 arremessos de ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que detém o recorde. A longevidade do astro também o coloca em posição de se tornar o jogador com mais partidas disputadas em temporadas regulares. Para isso, ele precisará entrar em quadra em 51 jogos, superando a marca de Robert Parish.

LeBron James, do Lakers, em disputa contra Jonathan Kuminga, do Warriors, pela NBA (Foto: AFP)

A evolução de James ao longo de sua carreira também fica evidente em outras estatísticas. O ala está a apenas dois arremessos de três pontos de superar Reggie Miller, um dos maiores especialistas no fundamento, para assumir a sexta posição no ranking de todos os tempos neste quesito.