NBA: Veja como era o mundo na última vez que LeBron James fez menos de 10 pontos

A quebra da sequência de 1.297 jogos consecutivos de LeBron James marcando dez ou mais pontos, ocorrida recentemente, não é apenas um marco na história da NBA; é uma verdadeira viagem no tempo. Para dimensionar a longevidade e a consistência de um dos maiores jogadores da história do basquete, é preciso lembrar como era o mundo na última vez que ele registrou menos de dez pontos: janeiro de 2007.

LeBron James em jogo do Los Angeles Lakers na NBA (Foto: Juan Ocampo / NBAE via Getty Images / AFP)

Naquela época, a cultura pop, a tecnologia e a própria NBA estavam em um universo paralelo. O recorde de quase 20 anos de LeBron James resistiu a transformações sociais e a revoluções tecnológicas.

O maior choque para o fã moderno é olhar para o cenário da NBA da época. Os jogadores que hoje dominam a liga eram apenas coadjuvantes… ou nem existiam no cenário profissional:

Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving sequer haviam entrado na NBA. Curry e Durant só chegariam na liga em 2007 e 2008, respectivamente, quando LeBron James já era um nome respeitado.

Luka Doncic, o fenômeno esloveno que já é um dos melhores da liga, tinha apenas 7 anos de idade.

Bronny James, o filho de LeBron James que hoje é companheiro do seu pai no Lakers, tinha apenas 2 anos.

Cooper Flagg, considerado a joia mais promissora do basquete americano desde LeBron James, tinha apenas 15 dias de vida!

Se a NBA estava diferente, o mundo da tecnologia parecia pré-histórico. O jogo em questão ocorreu justamente no mês de janeiro de 2007 – e o maior marco da revolução tecnológica estava prestes a acontecer:

continua após a publicidade

O iPhone não existia. Steve Jobs apresentaria o primeiro smartphone da Apple apenas dias depois, em 9 de janeiro de 2007.

Instagram? TikTok? Essas plataformas sequer eram um sonho. O Instagram só seria lançado em 2010. A principal rede social era o Orkut no Brasil.

O YouTube era uma novidade, lançado em 2005, e o conceito de vídeos virais era incipiente.

No futebol, a rivalidade que dominaria a década estava apenas começando a se consolidar, e um gigante brasileiro ainda estava longe de sua fase de ouro:

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não tinham Bola de Ouro. A hegemonia que eles viriam a estabelecer a partir de 2008 era inimaginável. O vencedor da Bola de Ouro de 2007 seria o brasileiro Kaká.

No Brasil, a atual potência Flamengo tinha apenas 5 títulos de Campeão Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1987 e 1992) e apenas 1 título da Copa Libertadores (1981). O clube ainda passaria por um longo período até o ressurgimento que o levaria às múltiplas conquistas que possui hoje.

O Brasil sediou os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro e vivia a expectativa de se tornar sede de grandes eventos esportivos.

O filme de maior bilheteria mundial no ano seria Piratas do Caribe: No Fim do Mundo.

No Brasil, o Corinthians seria rebaixado para a Série B do Brasileirão no final daquele ano.

A quebra do recorde, mais do que estatística, é a prova de que LeBron James conseguiu se manter em um patamar de excelência durante duas eras distintas do esporte e da vida.