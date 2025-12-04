menu hamburguer
NBA: Antetokoumpo se lesiona sozinho e Murray tem noite mágica

Veja os destques da última quarta (3)!

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 04/12/2025
12:12
Atualizado há 1 minutos
De'Aaron Fox, do San Antonio Spurs durante jogo contra Orlando Magic da NBA (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na última quarta-feira (3) de NBA, o Milwaukee Bucks perdeu sua peça mais importante do elenco, após Giannis Antetokounmpo sentir uma lesão na panturrilha direita e deixar a quadra. Apesar disso, a franquia venceu o jogo contra o Detroit Pistons por 113 a 109.

O ala-pivô vive um momento de incerteza sobre seu futuro na franquia e chegou a conversar sobre uma possível troca, depois de 12 temporadas em Milwaukee. Giannis passará por uma ressonância magnética nesta quinta (4) para determinar a gravidade da lesão.

➡️Antetokounmpo exclui fotos com camisa do Bucks e movimenta mercado da NBA; confira

Jamal Murray tem noite mágica

O armador do Denver Nuggets, Jamal Murray, anotou 52 pontos em uma noite inspirada contra o Indiana Pacers. O camisa 27 acertou impressionantes 10 de 11 arremessos de longa distância (três pontos) e 19 de 25 no total de arremessos de quadra.

Seu companheiro e MVP, Nikola Jokić, contribuiu com 24 pontos, oito rebotes e 13 assistências. Durante o segundo quarto, o pivô fez uma jogada típica da sua posição, levando a bola até perto do aro e confirmando a cesta.

Spurs vence sem Wemby

Mesmo sem Victor Wembanyama e Stephon Castle, a franquia de San Antonio venceu o Orlando Magic por 114 a 112. De'Aaron Fox anotou 31 pontos, incluindo os dois lances livres decisivos a 1,4 segundo do fim.

De'Aaron Fox, do San Antonio Spurs durante jogo contra Orlando Magic da NBA (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
