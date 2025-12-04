NBA: Antetokoumpo se lesiona sozinho e Murray tem noite mágica

Na última quarta-feira (3) de NBA, o Milwaukee Bucks perdeu sua peça mais importante do elenco, após Giannis Antetokounmpo sentir uma lesão na panturrilha direita e deixar a quadra. Apesar disso, a franquia venceu o jogo contra o Detroit Pistons por 113 a 109.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O ala-pivô vive um momento de incerteza sobre seu futuro na franquia e chegou a conversar sobre uma possível troca, depois de 12 temporadas em Milwaukee. Giannis passará por uma ressonância magnética nesta quinta (4) para determinar a gravidade da lesão.

➡️Antetokounmpo exclui fotos com camisa do Bucks e movimenta mercado da NBA; confira

MEU DEUS



O Giannis Antetokounmpo sentiu una lesão sozinhopic.twitter.com/H5rAXE4b4D — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) December 4, 2025

Jamal Murray tem noite mágica

O armador do Denver Nuggets, Jamal Murray, anotou 52 pontos em uma noite inspirada contra o Indiana Pacers. O camisa 27 acertou impressionantes 10 de 11 arremessos de longa distância (três pontos) e 19 de 25 no total de arremessos de quadra.

continua após a publicidade

Seu companheiro e MVP, Nikola Jokić, contribuiu com 24 pontos, oito rebotes e 13 assistências. Durante o segundo quarto, o pivô fez uma jogada típica da sua posição, levando a bola até perto do aro e confirmando a cesta.

JOKIC ENSINA!



Aproveita do espaçamento, vai esbarrando usando o corpo e SE LIVRA da defesa com o pé de pivô!



Alerta de triplo duplo pro sérvio!! pic.twitter.com/SfsJuM7mes — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) December 4, 2025

Spurs vence sem Wemby

Mesmo sem Victor Wembanyama e Stephon Castle, a franquia de San Antonio venceu o Orlando Magic por 114 a 112. De'Aaron Fox anotou 31 pontos, incluindo os dois lances livres decisivos a 1,4 segundo do fim.

continua após a publicidade