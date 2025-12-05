O espetáculo da NBA desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, teve como destaque a atuação de Gui Santos na virada parcial do Golden State Warriors. Embora a derrota não tenha sido evitada, o brasileiro foi o responsável por colocar a equipe a frente no placar pela primeira vez. Venha acompanhar os principais lances da noite.

Warriors, do luxo ao lixo?

Do primeiro até o fim do último quarto, o Philadelphia 76ers dominou o Warriors e controlou bem a vantagem no placar. Foi o brasileiro Gui Santos que marcou os pontos necessários para o time de San Francisco assumir a frente pela primeira vez. Assista:

Não basta virar! O brasileiro estava quente nos minutos finais e, com um giro impecável, deixou a defesa dos Sixers no chinelo para abrir três pontos de vantagem.

Como nem tudo são flores, o final contou com mais erros do que o necessário do Warriors, e a virada nos segundos finais selou a derrota fora de casa. A 12ª na atual temporada da NBA.

Sacrifício de LeBron?

Antes do jogo, LeBron James mantinha uma sequência de mais de 1.200 jogos com pelo menos 10 pontos marcados. Com oito pontos, o ala teve que fazer uma escolha nos segundos finais do duelo entre Los Angeles Lakers e Toronto Raptors: converter mais dois pontos ou buscar alguém livre e vencer o jogo. Vale destacar que o placar estava empatado em 120 a 120. Olha isso aqui:

Que isso, Reaves?

Outro destaque do Lakers foi Austin Reaves. De dentro da área pintada ao logo, o jogador não deu oportunidade para a defesa do Raptors agir. Olhem esses lances que absurdo!

Confira os resultados da noite de quinta-feira (4) na NBA

Golden State Warriors 98 x 99 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 146 x 101 Washington Wizards

Utah Jazz 123 x 110 Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers 123 x 120 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 125 x 116 New Orleans Pelicans