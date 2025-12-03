NBA terá produtos em parceria com anime; confira

A multinacional de brinquedos Bandai Spirits anunciou uma parceria com a NBA. Mais especificamente entre o anime One Piece e a maior liga de basquete do mundo. A primeira peça da coleção será lançada nesta sexta-feira, na loja oficial em Tóquio (Japão), e estará disponível online para outros mercados da Ásia por meio da loja oficial da indústria.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O portfólio inicial une o universo do anime do One Piece com a cultura esportiva da NBA. O foco está em produtos como figuras colecionáveis, brinquedos e itens de lifestyle.

De acordo com o comunicado oficial, a parceria busca atingir simultaneamente fãs de animação e seguidores da liga de basquete. O objetivo é explorar a interseção entre "sonhos, companheirismo e espírito de equipe" do anime com "paixão, competição e dinâmica coletiva" do esporte.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

NBA e WNBA fecham parceria para tecnologia em publicidade

A empresa de tecnologia esportiva Genius Sports firmou um novo acordo com o basquete norte-americano. Mais especificamente com a FanDuel Sports Network, que distribui jogos da WNBA e da NBA para os próprios Estados Unidos e Canadá. O objetivo é acrescentar tecnologia à publicidade das transmissões das partidas nos países citados.

São mais de 300 jogos das principais ligas masculina e feminina de basquete por temporada. O site britânico Sportcal publicou primeiramente. A tecnologia em questão relaciona jogadores em quadra às respectivas estatísticas de jogo, e esses dados sugerem as ativações ao vivo.

continua após a publicidade

- Juntos, estamos criando a primeira rede verdadeiramente unificada de publicidade aumentada em esportes ao vivo, dando às marcas a capacidade de alcançar fãs com conteúdo relevante e em tempo real nos momentos que mais importam - afirmou Sean Conroy, vice-presidente executivo da Genius Sports.