Não é LeBron nem Jordan: ala elege melhor de todos os tempos na NBA
Pivô de 30 anos foi eleito o MVP em três temporadas, além de ser vice em duas
O polêmico debate sobre quem é o maior jogador da história da NBA costuma ser constante entre os fãs do esporte. Com uma frequente disputa entre Michael Jordan e LeBron James, Michael Porter Jr., do Brooklyn Nets, apontou Nikola Jokic como o maior atleta de todos os tempos da liga. O ala do Brooklyn Nets destacou a consistência de desempenho do ex-companheiro de equipe, durante entrevista, no último sábado (30).
— Eu vou de Nikola Jokic. O motivo pelo qual digo isso é porque ele poderia ter vencido o MVP cinco anos seguidos. Você consegue citar outro jogador que poderia ter vencido o MVP por cinco anos? — declarou Porter Jr. quando questionado sobre quem seria o "GOAT".
A opinião de Porter Jr. baseia-se no histórico recente de Jokic nas votações para MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada regular da NBA. O pivô conquistou três troféus nos últimos cinco anos e terminou como vice nas outras duas edições, ficando atrás apenas de Joel Embiid em 2022/23 e de Shai Gilgeous-Alexander no último ano.
Na comparação com outras lendas da NBA, LeBron conquistou quatro prêmios de MVP em cinco anos e apenas para Derrick Rose em 2011. Larry Bird venceu três troféus consecutivos na década de 1980, antes de enfrentar problemas com lesões.
Kareem Abdul-Jabbar, por sua vez, obteve três prêmios entre 1970 e 1974, além de ficar no top 3 nos outros dois anos. Ídolo do Boston Celtics, e jogador que dá nome ao troféu de MVP, Bill Russell alcançou o feito quatro vezes em cinco temporadas, terminando em terceiro na temporada 1963/64.
Michael Jordan, por sua vez, foi MVP em cinco temporadas (1987/88, 1990/91, 1991/92, 1995/96 e 1997/98).
O currículo de Jokic na NBA inclui três prêmios de MVP, um título da liga, sete seleções para o All-Star Game e sete nomeações para o All-NBA. Sob sua liderança, o Nuggets participou de sete playoffs consecutivos, além da conquista do campeonato na temporada de 2023.
O Denver Nuggets aparece entre os favoritos para a próxima temporada após realizar contratações importantes durante a offseason. A equipe busca repetir o êxito de 2023, quando conquistou o título com Jokic como figura central do elenco.
