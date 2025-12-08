menu hamburguer
NBA

Técnico do Warriors revela possível data de retorno de Stephen Curry na NBA

Armador está fora das quadras desde a derrota contra Houston Rockets em novembro

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
15:41
Stephen Curry deitado com dores em jogo entre Warriors e Rockets na NBA (Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP)
Stephen Curry deitado com dores em jogo entre Warriors e Rockets na NBA (Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Stephen Curry é um dos principais desfalques do Golden State Warriors no início na temporada 2025 da NBA. Em mais de uma semana desde a lesão, o armador não voltou a defender a equipe e ainda não tem retorno garantido. Apesar disso, segundo o jornalista Anthony Slater, do "The Athletic", o técnico Steve Kerr revelou detalhes sobre as possibilidades do camisa 30.

Após os exames realizados, foi confirmado a lesão no quadríceps de Curry, além da previsão de uma semana para o retorno – o que não aconteceu. De acordo com o jornalista, Kerr afirmou ser "realista" a volta do jogador para o jogo contra o Minnesota Timberwolves nesta sexta-feira (12).

Desde a lesão, o Golden State Warriors enfrentou uma sequência de cinco jogos ao longo um pouco mais de uma semana. Até o momento, a equipe registra um recorde de três vitórias e duas derrotas sem seu principal armador.

Lesão e revés na NBA

A lesão do Stephen Curry aconteceu na derrota por 104 a 100 diante do Houston Rockets. Na ocasião, o armador deixou a quadra com dores após uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.

Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, em ação contra o Houston Rockets na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
Stephen Curry, do Golden State Warriors, em ação contra o Houston Rockets na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

