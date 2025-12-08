Stephen Curry é um dos principais desfalques do Golden State Warriors no início na temporada 2025 da NBA. Em mais de uma semana desde a lesão, o armador não voltou a defender a equipe e ainda não tem retorno garantido. Apesar disso, segundo o jornalista Anthony Slater, do "The Athletic", o técnico Steve Kerr revelou detalhes sobre as possibilidades do camisa 30.

Após os exames realizados, foi confirmado a lesão no quadríceps de Curry, além da previsão de uma semana para o retorno – o que não aconteceu. De acordo com o jornalista, Kerr afirmou ser "realista" a volta do jogador para o jogo contra o Minnesota Timberwolves nesta sexta-feira (12).

Desde a lesão, o Golden State Warriors enfrentou uma sequência de cinco jogos ao longo um pouco mais de uma semana. Até o momento, a equipe registra um recorde de três vitórias e duas derrotas sem seu principal armador.

Lesão e revés na NBA

A lesão do Stephen Curry aconteceu na derrota por 104 a 100 diante do Houston Rockets. Na ocasião, o armador deixou a quadra com dores após uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.

Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.

