Pivô da NBA passa férias no Rio de Janeiro e chama atenção de fãs

O astro da NBA, Joel Embiid, é casado com a modelo brasileira Anne de Paula, natural de São Gonçalo, e veio passar as férias no Brasil. No último domingo (31), o pivô do Philadelphia 76ers foi visto aproveitando o dia de sol em um passeio de barco, no mar turquesa da Região dos Lagos, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção dos fãs de basquete.

continua após a publicidade

O jogador, que admite torcer para o Flamengo, também foi flagrado em uma loja de esportes no fim de agosto, em Cabo Frio, cidade vizinha a Arraial do Cabo. Em viagem com a família, Embiid parou para comprar camisas, shorts e acessórios do time rubro-negro, em um momento que foi registrado pelos funcionários da loja.

➡️ Michael Jordan ou LeBron James? Tiago Splitter elege GOAT da NBA

Na liga desde 2014, Embiid foi eleito sete vezes para o time All-Star da NBA. O pivô também foi o maior pontuador da liga em 2021/22 e 2022/23.

continua após a publicidade

Embiid também se sagrou campeão olímpico com a seleção dos Estados Unidos em Paris 2024. No entanto, ao final da última temporada, o jogador precisou se afastar das quadras devido a uma lesão crônica no joelho esquerdo.

Joel Embiid em ação pelo Philadelfia 76ers, na NBA (Foto: Reprodução: Redes Sociais)

Histórico de lesão

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A temporada 2024-2025 da NBA foi mais uma vez desafiadora para Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, que por conta de lesões foi obrigado a participar de apenas 19 partidas da temporada regular. A participação do astro foi drasticamente interrompida por um problema crônico no joelho esquerdo, que o afastou das quadras a partir de fevereiro de 2025.

continua após a publicidade

Essa foi a segunda temporada consecutiva em que Embiid teve uma participação significativamente reduzida por conta de lesões. Na temporada anterior, em 2023-2024, na qual defendia o título de MVP, ele atuou em apenas 39 jogos devido a uma lesão no menisco do mesmo joelho.