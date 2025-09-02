A expectativa pelo pentacampeonato com o Golden State Warriors ainda se mantém firme e forte para Draymond Green. Apesar de o ala "confirmar" que venceria o título no último ano, a franquia acabou eliminada nas semifinais da Conferência Oeste nos playoffs da NBA. As lesões no elenco podem ter frustrado as conquistas da equipe, mas o camisa 23 não deixou de confiar em um triunfo próximo do time de San Francisco na temporada de 2025/26, que começa no dia 11 de outubro.

— Me sinto ótimo. Estamos a cerca de seis semanas do início da fase regular da NBA e estou exatamente onde preciso estar, baby. E vamos conquistar essa por** esse ano — afirmou Green.

A declaração do veterano aconteceu após um treino durante a offseason da NBA. O ala de 35 anos projeto um futuro promissor do Warriors na liga, tanto no mercado de transferências quanto os 82 jogos da temporada regular.

A idade pode ser um problema para o Warriors?

Stephen Curry também abordou a questão da idade do elenco. Composto por veteranos como Draymond Green e Jimmy Butler, ambos com 35 anos, além dele próprio, que já completou 37, o Warriors precisa evitar os problemas com lesões e desgastes físicos. Esses, inclusive, foram pontos que afetaram a equipe na última temporada.

— Obviamente, vamos precisar permanecer saudáveis. Mas eu gosto da nossa identidade e da base de jogo que desenvolvemos no fim da última temporada. Acho que vamos conseguir capitalizar isso — afirmou o armador, que completou:

— Eu sei que isso levanta muitas questões. Algo que raramente vimos. Mas também é o que faz a beleza do desafio que temos pela frente.

Jimmy Butler e Stephen Curry em jogo entre Warriors e Rockets pelos playoffs da NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Warriors demorou para se movimentar no mercado da NBA

Em fevereiro de 2025, a equipe da Califórnia, contatou o Miami Heat e trouxe o ala Jimmy Butler em uma troca que envolveu Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA. Além disso, Lindy Waters III e Josh Richardson foram negociados com o Detroit Pistons para que o acordo fosse concluído. Essas foram as últimas movimentações da franquia até o fim de agosto.

O técnico Steve Kerr chegou a comentar que está em busca de um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e Al Horford, do Boston Celtics, é o nome no foco da franquia. No entanto, a possível troca não passa de um rumor interno do clube, e nada foi confirmado. Apesar da falta de contratações, o elenco do Warriors contou com a saída de Kevon Looney para o New Orleans Pelicans.

Após meses de tensão entre os torcedores, o Warriors, enfim, anunciou a contratação do primeiro reforço para a temporada de 2025/26 na NBA. Ainda preso com a "novela Kuminga", a equipe fechou com o ala-armador Taevion Kinsey um acordo do tipo Exhibit 10.

O contrato permite que Kinsey participe dos treinamentos de pré-temporada do Warriors, onde terá a oportunidade de disputar uma vaga no elenco principal. O acordo inclui um salário mínimo não garantido pelo período de um ano, podendo ser convertido em contrato padrão caso o jogador impressione a comissão técnica.