LeBron James choca NBA ao quebrar sequência de 20 anos; confira

A noite de quinta-feira entrou para a história da NBA, mas não de forma gloriosa para LeBron James. O astro do Los Angeles Lakers e um dos maiores jogadores da história do esporte viu sua lendária sequência de 1.297 jogos consecutivos com 10 ou mais pontos, um recorde que perdurava por quase 20 anos, desde 2007, chegar ao fim.

LeBron James na partida de Los Angeles Lakers x Phoenix Suns (Foto: Ronald Martinez / Getty Images via AFP)

Em uma partida apertada, o Lakers precisava da vitória e, o 'Rei' tomou uma decisão crucial que privilegiou a vitória da equipe, mas ocasionou a perda de sua marca individual. LeBron encerrou o jogo com apenas 9 pontos, quebrando o recorde, mas garantindo a vitória dos Lakers.

A marca dos 1.297 jogos era, em si, um atestado da durabilidade e excelência de LeBron. O jogador de 40 anos, manteve um nível de performance inigualável, resistindo a lesões e oscilações naturais de carreira. Para efeito de comparação, a segunda maior sequência da história pertence a Michael Jordan, com 866 jogos.

O jogo atípico marca, portanto, um momento de transição. LeBron James entende a necessidade de ajustes e sacrifícios em quadra, ainda mais agora com idade avançada. A NBA testemunha o encerramento de uma das sequências mais impressionantes do esporte, com LeBron James provando que, no final da carreira, o coletivo fala mais alto.

