NBA multa time em meio milhão de reais por conta de mentira; confira

O Philadelphia 76ers acaba de levar mais uma multa pesadíssima da NBA por não cumprir as regras de transparência sobre as lesões de sua estrela, Joel Embiid. A liga a franquia puniu em US$ 100.000 (cerca de R$ 530.940) por conta do jogo do dia 30 de novembro contra o Atlanta Hawks.

O imbróglio começou quando o 76ers divulgou o relatório inicial de lesões, listando Embiid, que estava fora desde 8 de novembro com dores no joelho, como fora da partida. Horas depois o status foi alterado para dúvida.

No final das contas, Embiid não só jogou, como foi titular. Ele ficou 30 minutos em quadra, marcando 18 pontos na derrota por 142 a 134 na segunda prorrogação.

A NBA viu nessa confusão uma clara violação das regras de divulgação, que exigem que as franquias sejam honestas e rápidas ao informar o status de seus atletas.

Essa não é a primeira vez que o Sixers sofre uma punição da NBA!. A franquia já havia sido multada em US$ 100.000 em outubro de 2024 por comentários de Nurse e do presidente Daryl Morey que a NBA considerou "incompatíveis com o estado de saúde de Joel Embiid". Ou seja, o Sixers já está calejado em levar multas por essa gestão sigilosa.

Embiid jogou apenas 7 dos 20 jogos possíveis até agora na temporada.

Nesta temporada ele está tendo as menores médias da carreira em minutos (24,3), pontos (19,4) e rebotes (5,3) por jogo.

Apesar de toda a administração de minutos e o pouco tempo que Embiid e a outra estrela, Paul George, passaram juntos em quadra (apenas 13 jogos), o Sixers segura as pontas com um bom início de 11 vitórias e 9 derrotas.