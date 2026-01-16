Briga entre SGA e Jokic pelo MVP segue forte na NBA 25/26

A corrida pelo prêmio de MVP segue em aberto entre dois astros da NBA: Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. Vale destacar que o mesmo aconteceu na última temporada. Em nova atualização divulgada nesta sexta-feira (16), o armador do Oklahoma City Thunder voltou a superar o pivô do Denver Nuggets e assumiu a liderança da disputa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Shai chega ao topo da lista pelo MVP pela primeira vez desde novembro de 2025 após atuações consistentes em um período de dificuldades do Thunder, principalmente nas últimas semanas de dezembro. A equipe, que havia iniciado a temporada com 24 vitórias e apenas uma derrota, recuperou o ritmo sob a liderança do armador de 27 anos.

O ponto de virada para Gilgeous-Alexander foi a vitória por 119-98 contra o San Antonio Spurs. Após três derrotas consecutivas para a equipe texana, o Thunder conseguiu seu primeiro triunfo da temporada contra este adversário, com 34 pontos em 34 minutos para o armador, além de cinco assistências e cinco rebotes.

continua após a publicidade

Outro detalhe que contribui para a ascensão do astro ao primeiro lugar é a lesão de Jokic que o afasta das quadras há duas semanas. SGA, então, aproveitou a oportunidade para fortalecer sua candidatura com números expressivos: 31,9 pontos, 4,5 rebotes e 6,4 assistências por partida na atual temporada.

Em destaque, o canadense mantém uma sequência impressionante de 112 jogos consecutivos marcando pelo menos 20 pontos. Na quinta-feira (15), essa marca quase foi interrompida, mas ele conseguiu atingir a pontuação nos momentos finais da vitória contra o Houston.

continua após a publicidade

Agora na segunda posição do ranking, Jokic mantém médias de 29,6 pontos, 12,2 rebotes e 11 assistências por jogo. A disputa pelo MVP segue competitiva entre dois jogadores que alternaram posições durante toda a temporada passada.

➡️ NBA: Brasileiro Gui Santos deixa partida dos Warriors após lesão

Veja lista completa da corrida para MVP da NBA

1 . Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) 2 . Nikola Jokic (Denver Nuggets) 3 . Luka Doncic (Los Angeles Lakers) 4 . Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) 5 . Jaylen Brown (Boston Celtics) 6 . Cade Cunningham (Detroit Pistons) 7 . Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) 8 . Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) 9 . Jalen Brunson (New York Knicks) 10 . Jamal Murray (Denver Nuggets)