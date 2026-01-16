VÍDEO: Armador do Magic enterra contra quatro defensores na NBA

A rodada desta quinta-feira (15) da NBA ficou marcada por uma daquelas jogadas que merecem virar pôster na parede. Desta vez, o protagonista do lance foi Anthony Black, armador do Orlando Magic. O jogador de 21 anos enterrou sobre quatro defensores do Memphis Grizzlies e ajudou a garantir a vitória de sua equipe.

A jogada começou com uma tentativa de cavar falta de Jaren Jackson Jr, que jogou a bola na tabela. Após o erro do ala de Memphis, a posse ficou com Paolo Banchero que rapidamente deu o passe para Black. O armador, então, infiltrou para a cesta e converteu mais dois pontos com uma bela enterrada.

No entanto, o que Anthony não havia reparado, era a marcação de quatro jogadores do Grizzlies em busca da defesa. Sem se abalar, o "dunk" do jovem astro do Magic rendeu registros impressionantes de diferentes ângulos. Veja abaixo:

O momento foi assistido após a partida por Anthony Black que surpreendeu com a quantidade de defensores. Em vídeo divulgado pela NBA, o armador afirmou que "pensava estar sozinho" durante a infiltração que acabou em cesta.

A vitória do Orlando Magic por 118 a 111 teve contribuição direta de Black e Banchero, os maiores pontuadores da equipe. Enquanto Anthony registrou 21 pontos, o franchise player do time da Flórida se destacou com um impressionante duplo-duplo de 26 pontos e 13 rebotes.