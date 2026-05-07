O futuro incerto do Golden State Warriors após mais uma temporada frustrante

A eliminação no play-in para o Phoenix Suns marcou mais um encerramento precoce para os Warriors. Na temporada anterior, o time até voltou aos playoffs pela primeira vez desde 2023, mas caiu nas semifinais da Conferência Oeste sem contar com Stephen Curry em parte da série decisiva.

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Mudanças no elenco e pressão sobre os veteranos

Os últimos anos já haviam sinalizado uma transformação gradual da equipe. A saída de Klay Thompson representou o fim de uma das formações mais vitoriosas da história recente da liga, enquanto Curry e Draymond Green permaneceram como pilares do elenco, agora ao lado de Jimmy Butler.

Mesmo aos 35 anos, Green continuou sendo peça importante no sistema dos Warriors. O ala-pivô terminou a temporada com médias de 5,5 rebotes e 5,5 assistências, além de manter papel central na defesa e na construção ofensiva da equipe.

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Ainda assim, o desempenho abaixo do esperado aumentou as incertezas sobre a continuidade do atual núcleo e da comissão técnica comandada por Steve Kerr.

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Draymond Green fala sobre permanência

Durante participação no programa Inside the NBA, Draymond Green admitiu que não sabe se continuará na franquia nas próximas temporadas. O veterano afirmou que deseja seguir em San Francisco, mas destacou que a decisão depende tanto do jogador quanto da organização:

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— Sempre foi uma parceria. Você me quer, eu te quero, e funciona.

Green também relacionou seu futuro diretamente à situação contratual de Steve Kerr, que entra no último ano de vínculo com os Warriors:

— Eu acho que eles me querem de volta, mas com o Steve no último ano do contrato, será que ele volta? Como isso se desenrolaria?

O jogador revelou que a temporada difícil provocou reflexões sobre o encerramento de um ciclo histórico da franquia.

— Você não consegue evitar pensar: "Será que é isso? Será que é o fim?"

Draymond Green reage no segundo tempo do play-in; Suns venceram Warriors por 111-96 (Foto: Christian Petersen/Getty Images/AFP)

'Não quero usar outro uniforme'

Apesar das dúvidas sobre o futuro, Green afirmou que não se imagina defendendo outra equipe nos últimos anos da carreira:

— Eu não quero. Não é algo que eu imagino para os últimos anos da minha carreira. Não quero me ver usando outro uniforme.

Ao mesmo tempo, o ala-pivô reconheceu que a situação financeira e esportiva da franquia pode influenciar nas decisões da diretoria:

— Também entendo esse negócio e sei que é preciso que eles me queiram tanto quanto eu os quero para que isso continue.

O veterano ainda admitiu que o grupo entende o momento delicado vivido pela organização:

— Não somos alheios. Então, este pode ser o fim.

Warriors terão offseason decisiva

A franquia entra na offseason diante de decisões importantes sobre o elenco e a comissão técnica. Com limitações no teto salarial e um núcleo veterano cada vez mais pressionado fisicamente, os Warriors precisarão definir qual caminho seguir para voltar a competir em alto nível na NBA.

O futuro de nomes históricos como Stephen Curry, Draymond Green e Steve Kerr passa a ser um dos principais temas da equipe para os próximos meses.

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