Paralimpíadas de Inverno: Brasil faz melhor resultado no revezamento misto

O Brasil bateu mais uma marca nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina. Neste sábado (14), em Tesero, na Itália, a equipe formada por Cristian Ribera, Aline Rocha e Wellington Silva conquistou o sétimo lugar no revezamento misto do esqui cross-country, melhor resultado na história do evento. Até então, o recorde do país era o oitavo lugar nos Jogos de Pequim 2022.

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Na disputa do revezamento 4x2,5km, dois atletas da classe sitting (atletas que competem sentados) fazem duas voltas, e dois atletas da classe standing (atletas que competem em pé) completam o percurso. Cristian Ribera abriu a prova, seguido por Aline Rocha. Wellington Silva, único atleta da classe standing do time do Brasil, fez as duas voltas restantes do revezamento.

— Nos Jogos anteriores, eu e a Aline fazíamos o revezamento sozinhos, eu que fazia a parte do standing, ou seja, eu que sofria no lugar do Wellington, mas agora ele chegou para me salvar - disse Cristian.

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— A prova do revezamento antes era a última prova dos Jogos, então nós fazíamos para brincar, já que não teria mais nenhuma prova, e a gente ficava sempre em último, mas agora, com o Wellington na equipe, nós sabíamos que seríamos muito melhores. Aguardem a gente na França - completou Aline.

A medalha de ouro no revezamento misto 4x2,5 km nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 foi conquistada pela equipe dos Estados Unidos, a prata ficou com a Ucrânia e a China completou o pódio, conquistando a medalha de bronze.

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Wellington Silva durante a disputa do revezamento misto nos Jogos Paralímpicos de Inverno (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Cristian Ribera busca segunda medalha nas Paralimpíadas de Inverno

Medalhista de prata no sprint clássico, Cristian Ribera ainda tem chance de buscar mais um pódio nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026. Neste domingo (15), que marca o encerramento da competição, ele disputa a prova dos 20km. Além de Cristian, o Brasil será representado por Aline Rocha, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington Silva.

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