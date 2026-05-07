O New York Knicks derrotou o Philadelphia 76ers por 108 a 102 nesta quarta-feira (7), no Madison Square Garden, em uma partida que entrou para a história recente da NBA. O confronto registrou 25 mudanças de liderança no placar, maior marca dos playoffs nos últimos 11 anos.

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A vitória colocou os Knicks em vantagem de 2 a 0 na semifinal da Conferência Leste e consolidou o segundo jogo da série como o mais equilibrado da pós-temporada desde 2015. Na ocasião, San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers tiveram 31 alternâncias de liderança em um duelo histórico.

Depois de dominar o primeiro confronto da série, quando venceu por larga vantagem, Nova York encontrou um cenário completamente diferente diante dos 76ers. Nenhuma das equipes conseguiu abrir mais de sete pontos de diferença durante toda a partida.

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Equilíbrio marcou todo o confronto

O jogo foi disputado posse a posse desde os primeiros minutos. O placar chegou ao último quarto apontando vantagem mínima para a Filadélfia: 90 a 89.

Nos momentos decisivos, porém, os Knicks conseguiram encaixar uma sequência de 9 a 0 faltando menos de dois minutos para o fim. A arrancada garantiu a vitória da equipe nova-iorquina e representou a maior vantagem construída pelo time em toda a noite.

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Jalen Brunson liderou os Knicks com 26 pontos. Karl-Anthony Towns terminou com 20 pontos, 10 rebotes e sete assistências. Mikal Bridges e OG Anunoby contribuíram com 18 pontos cada.

Pelos 76ers, Tyrese Maxey também anotou 26 pontos. Paul George e Kelly Oubre Jr. fizeram 19 pontos cada.

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Jalen Brunson, do New York Knicks, conduz a bola contra Adem Bona, do Philadelphia 76ers, no jogo dois da segunda rodada dos playoffs da Conferência Leste (Foto: Dustin satloff/Getty images/Afp)

Apenas 1 minuto sem Maxey mudou o jogo

Um dos fatores decisivos para o resultado aconteceu justamente quando Tyrese Maxey deixou a quadra. Sem Joel Embiid, que ficou fora da partida por dores, o armador precisou atuar praticamente durante todo o confronto.

Maxey jogou 46 minutos e 48 segundos, permanecendo apenas 1 minuto e 12 segundos no banco. Foi exatamente nesse curto período que os Knicks abriram seis pontos de vantagem, diferença que acabou definindo a vitória.

Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, observa a partida contra o New York Knicks no jogo dois da segunda rodada dos playoffs da NBA (Foto: Jesse d. garrabrant/Nbae via getty images/Afp)

Série segue para Filadélfia

Os 76ers agora tentam reagir novamente em uma série de playoffs. Na primeira rodada, a equipe conseguiu virar o confronto contra o Boston Celtics após estar perdendo por 3 a 1.

Agora, porém, a franquia comandada por Nick Nurse terá que buscar recuperação após sair atrás por 2 a 0 diante dos Knicks. O terceiro jogo da série será disputado nesta sexta-feira (08), na Filadélfia.