O pivô Victor Wembanyama já escolheu seu favorito para a final da Champions League. Torcedor declarado do Paris Saint-Germain, o astro do San Antonio Spurs afirmou que acredita no título parisiense diante do Arsenal, e ainda provocou o adversário inglês:

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— PSG vai ganhar, com certeza. Com o PSG sabemos que o jogo vai ter alguma diversão, pois sei que pelo Arsenal não será.

A decisão da Champions League acontece no dia 30 de maio, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

➡️Wembanyama conquista primeira vitória em séries de playoffs da carreira

Wembanyama com a camisa do PSG (FOTO: Divulgação)

Temporada dominante na NBA

Enquanto acompanha o futebol europeu, Wembanyama também vive grande momento na NBA. Principal nome dos Spurs, o francês vem acumulando atuações de destaque e confirmando o status de uma das maiores estrelas da nova geração da liga. Ele também é um dos finalistas ao prêmio de MVP da temporada, mas já conquistou o título de Defensor do Ano, com 100 % dos votos.

➡️Wembanyama é eleito o Defensor do Ano da NBA com 100% dos votos

Na vitória sobre o Minnesota Timberwolves no Jogo 3 da série dos playoffs, nesta sexta feira (08), Wembanyama brilhou com 39 pontos, 15 rebotes e cinco tocos, resultado que colocou o time de San Antonio em vantagem por 2 a 1.

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Próximos jogos:

Jogo 4 | Timberwolves x Spurs - Domingo (10/05), às 20h30;

Jogo 5 | Spurs x Timberwolves - Terça-feira (12/05), horário a definir;

Jogo 6* | Timberwolves x Spurs - Sexta-feira (15/05), horário a definir;

Jogo 7* | Spurs x Timberwolves - Domingo (17/05), horário a definir.

*Se necessário

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