O futuro de Steve Kerr foi finalmente determinado e confirmado no sábado (9). Apesar de semanas de dúvidas, especialmente após a eliminação antecipada no play-in da NBA, parece que o treinador não precisará fazer alterações por, ao menos, mais duas temporadas. A renovação marca o início das atividades do Golden State Warriors no mercado de transferências da atual offseason.

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A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana. Segundo a publicação, inclusive, o novo acordo garante que Kerr se mantenha como técnico mais bem pago da liga norte-americana.

A eliminação no play-in para o Phoenix Suns marcou mais um encerramento precoce para o Warriors. Na temporada anterior, o time até voltou aos playoffs pela primeira vez desde 2023, mas caiu nas semifinais da Conferência Oeste sem contar com Stephen Curry em parte da série decisiva.

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Warriors terão offseason decisiva

Os últimos anos já haviam sinalizado uma transformação gradual da equipe. A saída de Klay Thompson representou o fim de uma das formações mais vitoriosas da história recente da liga, enquanto Curry e Draymond Green permaneceram como pilares do elenco, agora ao lado de Jimmy Butler.

A franquia, então, entra na offseason diante de decisões importantes sobre o elenco e a comissão técnica. Com limitações no teto salarial e um núcleo veterano cada vez mais pressionado fisicamente, o Warriors precisa definir qual caminho seguir para voltar a competir em alto nível na NBA.

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Após a confirmação da permanência de Kerr, o futuro de nomes históricos como Stephen Curry e Draymond Green passa a ser o principal tema da equipe para os próximos meses.

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