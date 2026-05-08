LeBron James e Lakers criticam arbitragem após derrota nos playoffs

O Los Angeles Lakers perdeu para o Oklahoma City Thunder por 125 a 107, nesta quinta-feira (07), pelo segundo jogo das semifinais da Conferência Oeste da NBA 2025/26. Com o resultado, Thunder abriu 2 a 0 na série dos playoffs. Apesar do resultado dentro de quadra, o tema central do confronto acabou sendo a arbitragem, alvo de fortes críticas por parte da equipe californiana.

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Durante o jogo, o técnico de Los Angeles, JJ Redick, recebeu uma falta técnica por reclamações constantes contra os árbitros. Após o apito final, jogadores dos Lakers, liderados por Austin Reaves e LeBron James cercaram a equipe de arbitragem no centro da quadra para cobrar explicações sobre decisões tomadas ao longo da partida.

Reclamações aumentam após números da partida

Os Lakers questionaram, principalmente, os critérios adotados pela arbitragem durante o confronto. O Thunder terminou o jogo com 26 lances livres cobrados, enquanto Los Angeles teve 21 oportunidades na linha.

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Além disso, os Lakers cometeram 26 faltas pessoais, contra 21 do Thunder. Três jogadores da equipe terminaram a partida com cinco faltas, situação que limitou a intensidade defensiva nos minutos decisivos.

Outro ponto que gerou irritação foi o número reduzido de faltas marcadas a favor de LeBron James. O astro teve apenas quatro cobranças de lance livre no segundo jogo da série. Na partida de abertura, havia ido à linha somente uma vez.

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Técnico critica tratamento dado a LeBron

Após o jogo, JJ Redick fez duras críticas à arbitragem e afirmou que LeBron recebe um tratamento injusto por parte dos árbitros da NBA:

— LeBron James sofre a pior arbitragem entre todos os astros da liga. Ele recebe muito contato, principalmente nas infiltrações, e raramente as faltas são marcadas — afirmou o treinador.

Redick também reclamou da postura física do Thunder ao longo da partida:

— O Thunder é um time muito difícil de enfrentar. Mas as faltas precisam ser marcadas quando acontecem.

O técnico argumentou ainda que jogadores mais fortes fisicamente acabam sendo prejudicados pelos critérios da arbitragem, enquanto atletas menores conseguem cavar mais faltas com facilidade.

JJ Redick, do Los Angeles Lakers, observa partida contra o Oklahoma City Thunder no jogo dois da segunda rodada dos playoffs da Conferência Oeste (Foto: Joshua gateley/Getty images/Afp)

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Austin Reaves relata discussão com árbitro

Austin Reaves protagonizou o momento mais tenso da noite ao discutir diretamente com o árbitro John Goble durante o quarto período, em lance envolvendo Jaxson Hayes e Chet Holmgren:

— Ele gritou na minha cara. Achei desrespeitoso. Somos adultos e não havia necessidade disso — declarou Reaves após a partida.

O jogador afirmou ainda que teria recebido uma falta técnica caso tivesse reagido da mesma maneira ao árbitro.

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Arbitragem vira debate recorrente contra o Thunder

A atuação da arbitragem envolvendo o Thunder já virou tema recorrente nos playoffs da NBA. A equipe de Oklahoma possui uma das defesas mais eficientes da liga e frequentemente é acusada por adversários de atuar no limite do contato físico sem receber punições proporcionais.

Com a vitória, o Oklahoma City Thunder abriu vantagem de 2 a 0 na série e agora joga pressionando ainda mais os Lakers nas semifinais da Conferência Oeste.