Brasil perde para a República Tcheca e se complica no Pré-Mundial

A Seleção Brasileira feminina de basquete viu o sonho de classificação para a Copa do Mundo se complicar neste sábado (14), ao ser derrotada pela República Tcheca por 84 a 65, em partida válida pelo Pré-Mundial disputado em Wuhan, na China. Após o segundo quarto com uma vantagem de quatro pontos (46 a 42), o Brasil sofreu uma queda nos últimos períodos e somou sua segunda derrota em três jogos no torneio.

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O resultado pressiona a equipe na briga por uma das três vagas do grupo no Mundial de setembro. O time já havia perdido na estreia para a Bélgica, atual campeã europeia e já classificada na chave. Os próximos compromissos da Seleção são decisivos: enfrenta Mali no domingo (15) e a anfitriã China na terça-feira (17).

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Brasil contra a República Tcheca no Pré Mundial (Foto: Fiba)

Tabu europeu persiste

A derrota para as tchecas manteve um incômodo jejum brasileiro: a seleção feminina permanece sem vencer uma equipe europeia há 14 anos. O fim do tabu parecia próximo quando as brasileiras fecharam o primeiro tempo em vantagem.

A República Tcheca dominou o início, abrindo 13 a 6 no primeiro quarto. O Brasil reagiu, reduzindo a diferença para 24 a 20 ao final do período. No segundo quarto, a virada se concretizou, com a equipe abrindo 41 a 36 e encerrando a primeira metade do jogo com 46 a 42 no placar.

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Colapso no retorno

O desempenho caiu drasticamente após o intervalo. No terceiro quarto, a Seleção Brasileira marcou apenas sete pontos, contra 22 das adversárias. O placar virou para 64 a 53 para a República Tcheca.

No último período, a diferença só aumentou, culminando no placar final de 84 a 65. Em todo o segundo tempo, o Brasil somou apenas 19 pontos, um número inferior aos 20 marcados somente no primeiro quarto.

Individualmente, Damiris foi o destaque brasileiro, anotando um duplo-duplo com 30 pontos e 12 rebotes. No entanto, o alto número de erros foi crucial: o Brasil desperdiçou 23 posses de bola, enquanto as tchecas perderam apenas seis.

Parciais do jogo:

1º quarto: Brasil 20 x 24 República Tcheca

República Tcheca 2º quarto: Brasil 46 x 42 República Tcheca

x 42 República Tcheca 3º Terceiro quarto: Brasil 53 x 64 República Tcheca

República Tcheca 4º quarto: Brasil 65 x 84 República Tcheca

Apesar da vitória sobre o Sudão do Sul na sexta-feira, os resultados ruins colocam a equipe em situação delicada, dependendo de desempenho e combinação de resultados nos dois jogos restantes para carimbar a vaga no Mundial.

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