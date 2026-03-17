Gui Santos faz 18 pontos na vitória dos Warriors e mantém sequência positiva na NBA

Em meio à temporada abaixo do Golden State Warriors na NBA, o brasileiro Gui Santos segue sendo um ponto fora da curva. Na noite desta segunda-feira (16), o ala do time de São Francisco marcou 18 pontos no triunfo sobre o Washington Wizards por 125 a 117 na Capital One Arena, em Washington D.C..

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➡️ Gui Santos alcança centésima cesta de três pontos na NBA

Em quase 28 minutos em quadra, Gui Santos teve contribuição direta no desempenho de sua equipe, fazendo ainda cinco assistências, quatro rebotes e uma roubada de bola. Ele converteu quatro dos seis arremessos de três pontos que tentou ao longo do confronto.

Aos 22 anos, o atleta de 2,01m vive uma sequência de boas atuações individuais na liga. Já são seis jogos seguidos marcando 15 pontos ou mais, além de uma média geral de 7.9 pontos, 3.7 rebotes e 2.1 assistências por partida.

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➡️ NBA planeja expansão histórica: novas franquias podem custar valor bilionário

Gui Santos, dos Warriors, executa arremesso contra o Washington Wizards (Foto: Stephen Gosling/NBA Entertainment/Getty Images)

Sem Curry, Golden State Warriors busca forças para se recuperar na NBA

Principal jogador da franquia californiana, Stephen Curry foi uma das quatro ausências na 33ª vitória do Golden State Warriors na temporada regular da NBA - também estavam indisponíveis por lesão Jimmy Butler, Al Horford e Moses Moody.

O armador está longe das quadras desde janeiro, por conta de dores crônicas no joelho direito, e passará por nova avaliação médica no próximo sábado (21).

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Em nono lugar da Conferência Oeste, os comandados do técnico Steve Kerr figuram atualmente na zona de classificação para o play-in, torneio que antecede os playoffs.

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Stephen Curry assiste à partida do Golden State Warriors (Foto: Dustin Satloff/Getty Images)

Próximo jogo do Golden State Warriors pela NBA

O Golden State Warriors enfrenta o Boston Celtics nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no TD Garden, casa do adversário. A partida terá transmissão da ESPN, pelos serviços de TV a cabo e streaming (Disney+).

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