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A Loteria do Draft da NBA 2026 acontece neste domingo (10), às 16h (de Brasília), em Chicago, em um cenário de transformação na forma como as franquias planejam reconstruções esportivas. Desde a reformulação do sistema em 2019, a liga reduziu as vantagens das equipes com as piores campanhas e aumentou a imprevisibilidade na disputa pela primeira escolha geral.

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Nesta edição, Washington Wizards, Indiana Pacers e Brooklyn Nets aparecem empatados com 14% de chance de conquistar a primeira posição do Draft. O modelo atual estabelece probabilidades iguais para os três piores times da temporada regular, diferentemente do sistema anterior, em que a pior campanha possuía 25% de chance de vencer a loteria.

A mudança foi implementada pela NBA com o objetivo de reduzir o chamado "tanking", prática em que equipes priorizam derrotas ao longo da temporada para aumentar suas chances de selecionar os principais talentos do Draft.

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Capas de assento dos playoffs da NBA antes de Raptors e Cavaliers, no Rocket Mortgage FieldHouse. (Foto: Jeff Haynes/Nbae/Getty Images/AFP)

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Mudança alterou lógica de reconstrução das equipes

Mesmo após a reforma da loteria, o debate sobre competitividade continua presente dentro da liga. Nas últimas temporadas, franquias em reconstrução seguiram apostando no desenvolvimento de jovens atletas e na preservação física de jogadores em momentos decisivos da temporada regular.

A principal diferença é que o sistema atual tornou menos previsível o retorno esportivo dessas estratégias. O exemplo mais recente aconteceu em 2025, quando o Dallas Mavericks venceu a loteria com apenas 1,8% de probabilidade e garantiu a primeira escolha do Draft, utilizada na seleção de Cooper Flagg.

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O formato também aumentou o risco para as equipes com as piores campanhas. Atualmente, o time de pior recorde da NBA pode cair até a quinta escolha geral, enquanto franquias posicionadas no meio da loteria ainda mantêm chances reais de subir nas primeiras posições.

Com isso, parte das equipes passou a buscar processos de reconstrução menos longos, priorizando flexibilidade salarial, trocas e acúmulo de ativos de Draft em vez de temporadas consecutivas na parte inferior da classificação.

Regras salariais mais rígidas

A importância da loteria cresceu em uma NBA cada vez mais limitada pelo teto salarial e pelas regras do novo acordo coletivo da liga. Nesse contexto, escolhas altas de Draft se tornaram uma das principais ferramentas para a formação de elencos competitivos.

Nos últimos anos, jogadores como Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Paolo Banchero e Cade Cunningham aceleraram processos de reconstrução em suas franquias após serem escolhidos nas primeiras posições do Draft.

NBA avalia novo modelo para 2027

Mesmo após as mudanças implementadas em 2019, a NBA segue discutindo novas alterações no sistema da loteria. A liga apresentou recentemente às franquias um modelo chamado "3-2-1", que poderá entrar em vigor a partir de 2027.

A proposta amplia a loteria de 14 para 16 equipes e reduz novamente as vantagens das franquias com os piores desempenhos da temporada regular. O projeto também prevê limitações para evitar que um mesmo time conquiste a primeira escolha em anos consecutivos ou permaneça repetidamente entre as cinco primeiras posições do Draft.

A liga entende que as mudanças podem diminuir ainda mais os incentivos ao "tanking". A NBA também avalia ampliar seu poder disciplinar para investigar e punir possíveis casos de manipulação competitiva relacionados ao tema.

Caso o novo formato seja aprovado pelos donos das franquias, a edição de 2026 poderá marcar a última loteria realizada no modelo atual.

Sistema mantém equilíbrio entre competitividade e imprevisibilidade

A loteria do Draft se consolidou como um dos principais mecanismos de equilíbrio competitivo da NBA. Ao mesmo tempo em que busca oferecer oportunidades de reconstrução às equipes com campanhas ruins, o sistema também tenta impedir distorções esportivas provocadas por derrotas estratégicas.

A imprevisibilidade continua sendo uma das principais características do modelo atual. Franquias que encerram a temporada entre as últimas colocadas não possuem garantia de conquistar as primeiras escolhas, enquanto equipes com probabilidades menores ainda podem subir no sorteio.

Com isso, a loteria se tornou não apenas uma etapa administrativa da offseason, mas também um dos eventos mais relevantes do calendário da NBA, capaz de alterar o planejamento esportivo e financeiro das franquias antes mesmo do início do Draft.

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