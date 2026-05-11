Último jogo de LeBron James? Astro pode se despedir do Lakers nesta segunda-feira
Time de Los Angeles está perdendo nos playoffs por 3 a 0
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O Los Angeles Lakers entra em quadra nesta segunda-feira (11) contra o Oklahoma City Thunder em uma situação dramática nos playoffs da NBA: a equipe perdeu os três primeiros jogos da série e precisa vencer para evitar uma eliminação.
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Além da pressão pelo resultado, a partida pode marcar o último jogo de LeBron James com a camisa do Lakers. Aos 41 anos, o astro será agente livre pela primeira vez na carreira no fim da temporada e ainda não definiu se continuará jogando em 2026/27.
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Relação desgastada com diretoria aumenta incerteza
A permanência de LeBron em Los Angeles já vinha cercada de dúvidas antes mesmo dos playoffs. Durante a última offseason, a diretoria optou por não oferecer uma extensão contratual ao camisa 23, mantendo vínculo apenas até o fim da temporada 2025/26.
Rich Paul, empresário do jogador, chegou a afirmar que o Lakers precisava reforçar o elenco e garantir uma renovação para convencer LeBron a seguir na franquia.
Apesar das cobranças, o Lakers fez movimentações discretas no mercado. A equipe adicionou Marcus Smart e Deandre Ayton após dispensas de outras equipes. Já próximo do prazo final de trocas, o time adquiriu Luke Kennard pensando na reta decisiva da temporada.
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Futuro indefinido
Caso decida continuar atuando, LeBron pode atrair interesse de diferentes franquias. Por ser agente livre, ele pode negociar com qualquer equipe durante o período de agentes livres sem impedimento. Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors aparecem entre os possíveis destinos.
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Thunder domina série e deixa Lakers à beira da eliminação
Depois de eliminar o Houston Rockets na primeira rodada, o Lakers encontrou dificuldades diante do melhor time da temporada regular. O Thunder venceu os três primeiros confrontos da série e abriu vantagem confortável nos playoffs. Agora, o Lakers tenta evitar uma eliminação precoce jogando diante de sua torcida.
Sem conseguir repetir o desempenho da rodada anterior, LeBron viu o time sofrer principalmente com a ausência de Luka Doncic, que não atuou nos playoffs de 2026. A falta do armador comprometeu o funcionamento ofensivo da equipe ao longo da série.
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