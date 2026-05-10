'Pick and roll': A história por trás da expressão do basquete

O basquete é um esporte repleto de técnicas e estratégias que tornam o jogo dinâmico e emocionante. Entre as mais icônicas está o 'pick and roll', uma jogada que combina simplicidade com eficácia e que é amplamente utilizada em todas as categorias, desde jogos amadores até a NBA. Mas de onde vem essa expressão? Como ela se tornou uma peça fundamental no basquete? O Lance! te conta a história e a importância do 'pick and roll'.

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O que é o 'pick and roll'?

O 'pick and roll' é uma jogada de ataque em que um jogador realiza um bloqueio (pick) para o companheiro que está com a bola e, em seguida, se movimenta em direção à cesta (roll) para receber um passe ou criar espaço para arremessar. Essa interação rápida entre dois jogadores tem como objetivo confundir a defesa adversária e gerar oportunidades claras de pontuação.

A eficácia está na sua capacidade de criar desequilíbrios defensivos. Quando executado corretamente, ele força os defensores a tomarem decisões rápidas: cobrir o jogador com a bola, marcar quem fez o bloqueio ou fechar os espaços deixados na movimentação.

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A origem do 'pick and roll'

O conceito do 'pick and roll' remonta às primeiras décadas do basquete, mas foi na NBA dos anos 1950 que a jogada começou a ganhar destaque. Ela foi popularizada por duplas lendárias como Bob Cousy e Bill Russell no Boston Celtics e continuou evoluindo ao longo das décadas.

No entanto, o 'pick and roll' realmente se tornou um pilar do basquete moderno graças a duplas como John Stockton e Karl Malone, do Utah Jazz, que aperfeiçoaram a jogada nos anos 1980 e 1990. Sob a liderança do técnico Jerry Sloan, o Utah Jazz transformou o 'pick and roll' em sua principal estratégia ofensiva, levando a equipe a alcançar grande sucesso na NBA.

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Por que é tão eficaz?

O 'pick and roll' é uma jogada aparentemente simples, mas extremamente difícil de defender devido à sua versatilidade. Ele pode ser usado para diferentes objetivos, como:

Criar arremessos de longa distância.

Facilitar infiltrações para bandejas ou enterradas.

Forçar trocas defensivas desfavoráveis para a defesa adversária.

Além disso, o movimento se adapta a diversos estilos de jogo e características dos jogadores. Um armador habilidoso pode explorar os espaços criados para arremessar, enquanto pivôs dominantes podem aproveitar as oportunidades próximas à cesta.

O 'pick and roll' no basquete moderno

No basquete atual, o 'pick and roll' é mais relevante do que nunca, especialmente na NBA, onde técnicos e jogadores utilizam a jogada de forma sofisticada, combinando-a com outras estratégias ofensivas. Duplas como LeBron James e Anthony Davis (Los Angeles Lakers) e Stephen Curry e Draymond Green (Golden State Warriors) são exemplos de como a jogada continua a ser uma arma letal no ataque.

No basquete internacional, o 'pick and roll' também desempenha um papel importante, sendo utilizado por equipes de países como Espanha e Sérvia, conhecidos por sua abordagem tática no jogo.

A simplicidade que revolucionou o basquete

Apesar de sua simplicidade, o 'pick and roll' simboliza a essência do basquete: trabalho em equipe, leitura de jogo e execução técnica. Ele demonstra como a interação entre dois jogadores pode mudar o rumo de uma partida, transformando uma jogada comum em uma oportunidade de ouro.