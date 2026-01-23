Golden State Warriors de Stephen Curry quer LeBron James e Antetokounmpo

O Golden State Warriors não está apenas olhando para o futuro; eles estão tentando reescrever a história da NBA. Segundo o renomado jornalista Jake Fischer, do Bleacher Report, a diretoria da franquia da Califórnia desenhou uma estratégia agressiva para a próxima offseason.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: EFE / EPA / YOAN VALAT)

O plano principal dos Warriors envolve monitorar a insatisfação de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. Fischer afirma que, caso o grego sinalize que seu ciclo em Milwaukee terminou após mais uma temporada frustrante, o Golden State pretende ser o protagonista na disputa por uma troca.

A franquia estaria disposta a colocar todos os seus ativos (jovens talentos e múltiplas escolhas de primeira rodada de Draft) para convencer os Bucks a liberar o duas vezes MVP.

continua após a publicidade

Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Paralelamente à complexa troca por Giannis, os Warriors têm um alvo claro para o dia 30 de junho: LeBron James. O "Rei" se tornará um agente livre irrestrito e, de acordo com as fontes de Fischer, o Golden State planeja "explorar finalmente a possibilidade de reunir LeBron James com Curry".

A química demonstrada pela dupla na conquista do ouro olímpico em Paris serviu como o catalisador final para esse desejo. LeBron James, que já elogiou publicamente o sistema de Steve Kerr, chegaria para ser o facilitador de elite que Stephen Curry precisa apesar da idade avançada.

continua após a publicidade

Segundo o jornalista, os Warriors entendem que a janela de título de Stephen Curry é curta e que apenas um movimento dessa magnitude poderia colocar a equipe de volta ao topo em uma Conferência Oeste cada vez mais competitiva.