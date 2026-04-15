O Golden State Warriors entra em quadra nesta quarta-feira (15) pressionado e com limitações importantes para encarar o Los Angeles Clippers no play-in da NBA. Valendo a sobrevivência na temporada, a equipe californiana tenta garantir vaga nos playoffs mesmo com peças-chave sob restrição física, como é o caso de Stephen Curry, principal nome do time, que terá 'limite de tempo' na decisão.

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A partida será disputada às 23h (de Brasília), no Intuit Dome, com transmissão pelo NBA League Pass e Prime Video. Caso avance, o Warriors enfrentará o Phoenix Suns na luta pelo último lugar na fase decisiva.

Curry 'limitado' contra o LA Clippers

Principal referência técnica do time, Stephen Curry seguirá com tempo de quadra limitado. O armador ainda se recupera de uma lesão no joelho direito, que o afastou por 27 jogos na temporada. Liberado para atuar, o camisa 30 não deve ultrapassar a marca de 30 minutos em quadra.

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Quatro vezes campeão da NBA, Curry vive um processo gradual de retorno e ainda busca sua melhor condição física.

Outros desfalques preocupam

Além de Curry, outros dois nomes relevantes também preocupam. Porzingis enfrenta dores nas costas, enquanto Horford se recupera de uma lesão na panturrilha. Ambos devem continuar com a participação reduzida.

O técnico Steve Kerr confirmou que a estratégia será mantida, independentemente da importância do confronto, que pode marcar o fim da temporada para a equipe.

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A campanha do Golden State e números de Curry na temporada

A equipe, que conta com o brasileiro Gui Santos, encerrou a temporada regular na décima colocação da Conferência Oeste, com 37 vitórias e 45 derrotas — a única campanha negativa entre os classificados para o play-in, reflexo da irregularidade ao longo do ano.

Stephen Curry lesionado cumprimenta companheiros no primeiro tempo de Warriors x Bulls no Chase Center em São Francisco (Foto: Ezra shaw/getty images/afp)

Mesmo com limitações físicas, Stephen Curry segue como principal destaque individual. Em sua 17ª temporada na NBA, o armador registrou médias de 26,6 pontos, 4,7 assistências e 3,6 rebotes em 43 jogos.

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