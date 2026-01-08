VÍDEO: Torcedores brigam durante vítoria do Warriors na NBA

A primeira semana de janeiro em 2026 ficou marcada união entre o mundo das lutas e o basquete. Nesta quarta-feira (7), o campeão do UFC, Islam Makhachev, se aventurou em uma novo esporte chamado "wrestball", que envolve a modalidade da bola laranja e a luta livre. Dessa vez, o jogo entre Golden State Warriors e Milwaukee Bucks foi "palco" de uma briga intensa na arquibancada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A forte trocação de socos aconteceu após uma acalorada discussão entre dois torcedores que acompanhavam a vitória do Warriors por 120 a 113 dentro de casa. Apesar de não ter sido divulgado o verdadeiro motivo da briga, imagens da confusão se espalharam pelas redes sociais.

A reação do público em volta foi misturado. Enquanto uns pareciam apoiar, outros torcedores tentavam separar os responsáveis pela confusão. O fim da briga aconteceu apenas com a chegada de seguranças do Chase Center, em San Francisco (EUA).

continua após a publicidade

➡️ NBA: Trae Young é confirmado no Washington Wizards após troca

Essa luta não foi o único destaque do jogo desta quarta-feira (7). Em meio a altos e baixos na temporada, a partida começou como uma grande incógnita, principalmente pelo potencial das estrelas Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo. Dessa vez, foi o camisa 30 quem levou a melhor.

O armador fechou o jogo com 31 pontos e liderou a equipe de San Francisco à sua sétima vitória em dez jogos. Ainda pelo lado vencedor, o brasileiro Gui Santos atuou por 18 minutos, somando dois pontos, quatro rebotes e uma assistência. Giannis, por sua vez, carregou o Bucks com 34 pontos, 10 rebotes e cinco assistências.

continua após a publicidade