NBA

VÍDEO: Torcedores brigam durante vítoria do Warriors na NBA

Golden State derrotou o Milwaukee Bucks por 120 a 113 dentro de casa

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/01/2026
20:08
Gui Santos busca rebote em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
Gui Santos busca rebote em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
A primeira semana de janeiro em 2026 ficou marcada união entre o mundo das lutas e o basquete. Nesta quarta-feira (7), o campeão do UFC, Islam Makhachev, se aventurou em uma novo esporte chamado "wrestball", que envolve a modalidade da bola laranja e a luta livre. Dessa vez, o jogo entre Golden State Warriors e Milwaukee Bucks foi "palco" de uma briga intensa na arquibancada.

A forte trocação de socos aconteceu após uma acalorada discussão entre dois torcedores que acompanhavam a vitória do Warriors por 120 a 113 dentro de casa. Apesar de não ter sido divulgado o verdadeiro motivo da briga, imagens da confusão se espalharam pelas redes sociais.

A reação do público em volta foi misturado. Enquanto uns pareciam apoiar, outros torcedores tentavam separar os responsáveis pela confusão. O fim da briga aconteceu apenas com a chegada de seguranças do Chase Center, em San Francisco (EUA).

Essa luta não foi o único destaque do jogo desta quarta-feira (7). Em meio a altos e baixos na temporada, a partida começou como uma grande incógnita, principalmente pelo potencial das estrelas Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo. Dessa vez, foi o camisa 30 quem levou a melhor.

O armador fechou o jogo com 31 pontos e liderou a equipe de San Francisco à sua sétima vitória em dez jogos. Ainda pelo lado vencedor, o brasileiro Gui Santos atuou por 18 minutos, somando dois pontos, quatro rebotes e uma assistência. Giannis, por sua vez, carregou o Bucks com 34 pontos, 10 rebotes e cinco assistências.

Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

