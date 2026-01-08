NBA: Spurs vencem Lakers, Curry dá show e Magic decide na prorrogação
Veja todos os resultados da última rodada!
Na última quarta-feira (7), a rodada da NBA foi mais agitada que o normal. O San Antonio Spurs aproveitou os desfalques do Los Angeles Lakers para vencer sem dificuldades, enquanto Stephen Curry teve mais uma atuação impressionante para salvar o Golden State Warriors. Na Conferência Leste, o Orlando Magic precisou do tempo extra para bater o Nets por apenas um ponto.
Spurs 107 x 91 Lakers
Sem LeBron James, poupado devido a dores no pé e no nervo ciático, o time de Los Angeles sofreu. O Spurs abriu vantagem logo no início, convertendo muitos lances livres. Pelo Lakers, Luka Doncic tentou chamar o jogo para si e terminou com um triplo-duplo de 38 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, mas não foi páreo para Victor Wembanyama e Keldon Johnson, que brilharam com 16 e 27 pontos, respectivamente.
Warriors 120 x 113 Bucks
O duelo entre Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo é sempre uma incógnita. Dessa vez, o armador do Golden State levou a melhor, fechando o jogo com 31 pontos e liderando a equipe de São Francisco à sua sétima vitória em dez jogos. O brasileiro Gui Santos atuou por 18 minutos, somando dois pontos, quatro rebotes e uma assistência. Do outro lado, Giannis carregou o Bucks com 34 pontos, 10 rebotes e cinco assistências.
Stephen Curry 31 PTS, 7 REB, 7 AST, 12/21 FG, 3/9 3FG, 1 TO, 66.8% TS vs Bucks https://t.co/QoDU4ndoRT pic.twitter.com/NPucmf6HR9— Basketball Performances (@NBAPerformances) January 8, 2026
Orlando Magic 104 x 103 Nets
O ala Paolo Banchero foi o herói da noite em Orlando. Faltando apenas dois segundos para o fim da prorrogação, ele arremessou próximo à linha dos três pontos; a bola tocou na parte de cima da tabela antes de cair, garantindo a vitória por um ponto e levando a torcida à loucura.
Paolo Banchero saves the Night‼️— 𝐼𝒜𝒩🇷🇴 (@IsAboutNBA) January 8, 2026
After Egor Demin shots a Crazy Lead-Taking three to take the Lead with 5.3 second left in Q4, Banchero made a Game-Winner shot🔥📍 pic.twitter.com/2842WDirGJ
Todos os resultados da última rodada da NBA (7)
- Sacramento Kings 98 x 100 Dallas Mavericks
- Detroid Pistons 108 x 93 Chicago Bulls
- Philadelphia 76ers 131 x 110 Washington Wizards
- Charllote Hornets 96 x 97 Toronto Raptors
- Boston Celtis 110 x 114 Denver Nuggets
- New York Knicks 123 x 111 Los Angeles Clippers
- Atlanta Hawks 117 x 100 New Orleans Pelicans
- Brooklin Nets 103 x 104 Orlando Magic
- Oklahoma City Thunder 129 x 125 Utah Jazz
- Memphis Grizzlies 98 x 117 Phoenix Suns
- San Antonio Spurs 107 x 91 Los Angeles Lakers
- Golden State Warriors 120 x 113 Milwaukee Bucks
