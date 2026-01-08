menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

NBA: Spurs vencem Lakers, Curry dá show e Magic decide na prorrogação

Veja todos os resultados da última rodada!

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 08/01/2026
09:25
SAN ANTONIO, TX - JANUARY 7: Julian Champagnie #30, De'Aaron Fox #4, Stephon Castle #5 and Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs looks on during the game against the Los Angeles Lakers on January 7, 2026 at the Frost Bank Center in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2026 NBAE Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraSAN ANTONIO, TX - JANUARY 7: Julian Champagnie #30, De'Aaron Fox #4, Stephon Castle #5 and Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs looks on during the game against the Los Angeles Lakers on January 7, 2026 at the Frost Bank Center in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2026 NBAE Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na última quarta-feira (7), a rodada da NBA foi mais agitada que o normal. O San Antonio Spurs aproveitou os desfalques do Los Angeles Lakers para vencer sem dificuldades, enquanto Stephen Curry teve mais uma atuação impressionante para salvar o Golden State Warriors. Na Conferência Leste, o Orlando Magic precisou do tempo extra para bater o Nets por apenas um ponto.

continua após a publicidade

➡️NBA: Trae Young é confirmado no Washington Wizards após troca

Spurs 107 x 91 Lakers

Sem LeBron James, poupado devido a dores no pé e no nervo ciático, o time de Los Angeles sofreu. O Spurs abriu vantagem logo no início, convertendo muitos lances livres. Pelo Lakers, Luka Doncic tentou chamar o jogo para si e terminou com um triplo-duplo de 38 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, mas não foi páreo para Victor Wembanyama e Keldon Johnson, que brilharam com 16 e 27 pontos, respectivamente.

Warriors 120 x 113 Bucks

O duelo entre Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo é sempre uma incógnita. Dessa vez, o armador do Golden State levou a melhor, fechando o jogo com 31 pontos e liderando a equipe de São Francisco à sua sétima vitória em dez jogos. O brasileiro Gui Santos atuou por 18 minutos, somando dois pontos, quatro rebotes e uma assistência. Do outro lado, Giannis carregou o Bucks com 34 pontos, 10 rebotes e cinco assistências.

continua após a publicidade
Elenco do Warrios comemora vitória na NBA (Foto: JED JACOBSOHN / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Elenco do Warrios comemora vitória na NBA (Foto: JED JACOBSOHN / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Orlando Magic 104 x 103 Nets

O ala Paolo Banchero foi o herói da noite em Orlando. Faltando apenas dois segundos para o fim da prorrogação, ele arremessou próximo à linha dos três pontos; a bola tocou na parte de cima da tabela antes de cair, garantindo a vitória por um ponto e levando a torcida à loucura.

Todos os resultados da última rodada da NBA (7)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

  1. Sacramento Kings 98 x 100 Dallas Mavericks
  2. Detroid Pistons 108 x 93 Chicago Bulls
  3. Philadelphia 76ers 131 x 110 Washington Wizards
  4. Charllote Hornets 96 x 97 Toronto Raptors
  5. Boston Celtis 110 x 114 Denver Nuggets
  6. New York Knicks 123 x 111 Los Angeles Clippers
  7. Atlanta Hawks 117 x 100 New Orleans Pelicans
  8. Brooklin Nets 103 x 104 Orlando Magic
  9. Oklahoma City Thunder 129 x 125 Utah Jazz
  10. Memphis Grizzlies 98 x 117 Phoenix Suns
  11. San Antonio Spurs 107 x 91 Los Angeles Lakers
  12. Golden State Warriors 120 x 113 Milwaukee Bucks

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias