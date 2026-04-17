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Green x Brooks: estrelas comandam defesa de duelo eliminatório entre Warriors e Suns

Vencedor avança para enfrentar o Oklahoma City Thunder na próxima fase

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/04/2026
15:14
Phoenix, Arizona — Dillon Brooks, do Phoenix Suns, reage a uma bola de três contra o Portland Trail Blazers no 2º tempo do play-in; derrota por 114-110, 14/04/2026. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/AFP)
imagem cameraPhoenix, Arizona — Dillon Brooks, do Phoenix Suns, reage a uma bola de três contra o Portland Trail Blazers no 2º tempo do play-in; derrota por 114-110, 14/04/2026. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/AFP)
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Golden State Warriors e Phoenix Suns disputam, nesta sexta-feira (17), a última vaga nos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Quem vencer avança para enfrentar o Oklahoma City Thunder na próxima fase.

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Rivalidade em quadra eleva expectativa

O confronto reacende uma rivalidade recente dentro de quadra, especialmente entre Draymond Green, do Warriors, e Dillon Brooks, do Suns. Conhecidos pelo jogo físico e pelas provocações, os dois protagonizam duelos intensos há várias temporadas, o que aumenta a expectativa por um embate mais duro.

Além deles, o jogo reúne estrelas de peso. Stephen Curry, principal nome do Warriors, encara Devin Booker, maior cestinha da história do Suns. Outros atletas, como Gui Santos e Jalen Green, também surgem como peças a serem observadas.

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INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Gui Santos (#15) e Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, se cumprimentam durante jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)
INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Gui Santos (#15) e Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, se cumprimentam durante jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)

Brooks vai realizar seu desejo

Antes da partida, Dillon Brooks destacou que terá a oportunidade que esperava: enfrentar Stephen Curry em um jogo eliminatório do play-in, em vez do Los Angeles Clippers. Questionado sobre a preferência, foi direto: 'Steph e Draymond. Só isso. E Steve Kerr'.

O ala ressaltou o peso do confronto e classificou o adversário como um dos maiores jogadores de todos os tempos. 'O primeiro quarto vai mostrar realmente este jogo, como eu jogo", afirmou. 'E depois atacar por dentro.'

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Brooks também destacou que encarar Curry torna o duelo ainda mais atrativo. 'Um dos melhores jogadores de todos os tempos', disse. 'Quem mais você gostaria de enfrentar em um jogo eliminatório?'

Suns tentam evitar eliminação inédita

O Phoenix Suns tenta evitar um feito negativo: desde a criação do Play-in, torneio de repescagem, em 2021, nenhuma equipe com a sétima melhor campanha foi eliminada após duas derrotas consecutivas. Após a derrota para Portland, o técnico Jordan Ott afirmou que o grupo precisa reagir rapidamente. Segundo ele, apesar da frustração, o foco segue sendo garantir a classificação, independentemente das circunstâncias.

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Retrospecto favorece os Warriors

Na temporada regular, o Golden State levou vantagem no confronto direto, com três vitórias em quatro jogos contra o Phoenix Suns. No duelo mais recente, em 5 de fevereiro, vitória dos Warriors por 101 a 97, em Phoenix. Na ocasião, Curry estava fora, em recuperação de lesão, mas deve assumir papel central no confronto decisivo desta sexta-feira.

Play-in define últimos classificados

Além desse jogo, Orlando Magic também tenta conquistar uma vaga nos playoffs. A disputa vai ser contra o Detroit Pistons nesta sexta feira (17).

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

  1. Leste (20h30): Orlando Magic x Detroit Pistons
  2. Oeste (23h): Phoenix Suns x Golden State Warriors

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