Golden State Warriors e Phoenix Suns disputam, nesta sexta-feira (17), a última vaga nos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Quem vencer avança para enfrentar o Oklahoma City Thunder na próxima fase.

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Rivalidade em quadra eleva expectativa

O confronto reacende uma rivalidade recente dentro de quadra, especialmente entre Draymond Green, do Warriors, e Dillon Brooks, do Suns. Conhecidos pelo jogo físico e pelas provocações, os dois protagonizam duelos intensos há várias temporadas, o que aumenta a expectativa por um embate mais duro.

Além deles, o jogo reúne estrelas de peso. Stephen Curry, principal nome do Warriors, encara Devin Booker, maior cestinha da história do Suns. Outros atletas, como Gui Santos e Jalen Green, também surgem como peças a serem observadas.

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INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Gui Santos (#15) e Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, se cumprimentam durante jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)

Brooks vai realizar seu desejo

Antes da partida, Dillon Brooks destacou que terá a oportunidade que esperava: enfrentar Stephen Curry em um jogo eliminatório do play-in, em vez do Los Angeles Clippers. Questionado sobre a preferência, foi direto: 'Steph e Draymond. Só isso. E Steve Kerr'.

O ala ressaltou o peso do confronto e classificou o adversário como um dos maiores jogadores de todos os tempos. 'O primeiro quarto vai mostrar realmente este jogo, como eu jogo", afirmou. 'E depois atacar por dentro.'

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Brooks também destacou que encarar Curry torna o duelo ainda mais atrativo. 'Um dos melhores jogadores de todos os tempos', disse. 'Quem mais você gostaria de enfrentar em um jogo eliminatório?'

Dillon Brooks said he wanted the Warriors to beat the Clippers in the play-in game to set up the Suns' Friday opponent.



When asked why, he said: "Steph and Draymond. That's it. And Steve Kerr."



(They have history, this season and prior) pic.twitter.com/0xsZ8wuMiy — Arizona Sports (@AZSports) April 16, 2026

Suns tentam evitar eliminação inédita

O Phoenix Suns tenta evitar um feito negativo: desde a criação do Play-in, torneio de repescagem, em 2021, nenhuma equipe com a sétima melhor campanha foi eliminada após duas derrotas consecutivas. Após a derrota para Portland, o técnico Jordan Ott afirmou que o grupo precisa reagir rapidamente. Segundo ele, apesar da frustração, o foco segue sendo garantir a classificação, independentemente das circunstâncias.

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Retrospecto favorece os Warriors

Na temporada regular, o Golden State levou vantagem no confronto direto, com três vitórias em quatro jogos contra o Phoenix Suns. No duelo mais recente, em 5 de fevereiro, vitória dos Warriors por 101 a 97, em Phoenix. Na ocasião, Curry estava fora, em recuperação de lesão, mas deve assumir papel central no confronto decisivo desta sexta-feira.

Play-in define últimos classificados

Além desse jogo, Orlando Magic também tenta conquistar uma vaga nos playoffs. A disputa vai ser contra o Detroit Pistons nesta sexta feira (17).

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

Leste (20h30): Orlando Magic x Detroit Pistons Oeste (23h): Phoenix Suns x Golden State Warriors

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