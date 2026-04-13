NBA define tabela dos Playoffs e confrontos do Play-In; veja o chaveamento

A temporada regular da NBA 2025/26 chegou ao seu desfecho oficial no último domingo (12), e o mata-mata já está montado. Após 82 partidas de intensa disputa, seis franquias de cada conferência garantiram o direito de continuar sonhando com o anel de campeão. A liga agora divide suas atenções entre o drama eliminatório do play-in, que começa nesta terça-feira (14), e a disputa direta nas séries dos playoffs, com início marcado para o dia 18.

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Tabela play-in e playoffs da NBA 25/26 (Foto: Reprodução/@NBA)

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Oeste: Thunder defende o título e chaves diretas estão formadas

No lado Oeste, o Oklahoma City Thunder defende seu status de atual campeão e confirmou o favoritismo ao liderar a tabela, garantindo vantagem no mando de quadra para a fase final. O pelotão com passaporte carimbado diretamente para a pós-temporada é completado por San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves.

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A matemática da tabela já nos presenteou com dois confrontos de peso confirmados para a primeira rodada:

Denver Nuggets (3º) x Minnesota Timberwolves (6º) Los Angeles Lakers (4º) x Houston Rockets (5º)

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Leste: supremacia do Detroit Pistons

Pela Conferência Leste, o Detroit Pistons surpreendeu, cravou a primeira colocação e assegurou sua vaga direta com antecedência. O grupo de elite também conta com Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Atlanta Hawks.

Assim como no Oeste, os fãs já podem anotar na agenda os duelos inaugurais garantidos:

New York Knicks (3º) x Atlanta Hawks (6º)

Cleveland Cavaliers (4º) x Toronto Raptors (5º)

A repescagem do play-in: sobrevivência em jogo

Para as franquias que terminaram entre a 7ª e a 10ª posição, o caminho é mais árduo. O Play-In definirá as duas últimas vagas de cada costa em um torneio de tiro curto e altíssima tensão, disputado entre 14 e 17 de abril. O sétimo colocado recebe o oitavo valendo a vaga direta (o perdedor tem uma segunda chance). Já o nono recebe o décimo em um duelo de "tudo ou nada".

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Terça-feira, 14 de abril (disputa pela 7ª vaga)

Leste (20h30): Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics.

Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics. Oeste (23h): Phoenix Suns x Portland Trail Blazers. O vencedor avança para enfrentar o San Antonio Spurs.

Quarta-feira, 15 de abril (eliminação direta)

Leste (20h30): Charlotte Hornets x Miami Heat. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado. Oeste (23h): LA Clippers x Golden State Warriors. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado.

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

Leste (20h30): Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons.

Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons. Oeste (23h): Perdedor de Suns/Blazers x Vencedor de Clippers/Warriors. O classificado duelará contra o poderoso Oklahoma City Thunder.

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Formato dos playoffs e o planejamento das férias

A partir do dia 18 de abril, a bola sobe para os playoffs no tradicional formato "melhor de sete". Avança de fase quem vencer quatro partidas primeiro, estendendo-se até as Finais. A equipe que obteve a campanha superior na temporada regular sempre terá a vantagem de sediar os jogos 1, 2, 5 e 7 em sua arena.

Enquanto 16 franquias se preparam para a parte mais importante do ano, outras dez equipes que já estão fora da disputa. Na Conferência Oeste: Sacramento Kings, Utah Jazz, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies. No Leste, as decepções ficaram por conta de Brooklyn Nets, Washington Wizards, Indiana Pacers, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks.

Isaiah Hartenstein, do Oklahoma City Thunder, enterra contra o Utah Jazz no Paycom Center (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

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