A fase decisiva da temporada da NBA começa a ganhar forma com a realização do Torneio Play-In, marcado para os dias 14 a 17 de abril. A competição reúne as equipes que ainda lutam pelas últimas vagas nos playoffs e promete confrontos diretos em busca da classificação. Achou confuso? O Lance! detalha o funcionamento e os cenários da disputa.

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Como funciona o torneio Play-In?

O formato é o mesmo mantido pela NBA nos últimos anos. Antes do início da fase de mata-mata principal, quatro equipes de cada conferência têm a oportunidade de brigar pelas duas últimas vagas dos playoffs. Neste "torneio de repescagem", os times disputam em jogo eliminatório único.

Assim, o sétimo colocado enfrentará o oitavo, e o nono encara o décimo. O vencedor do primeiro confronto da fase avança, enquanto o perdedor ainda terá mais uma chance diante de quem vencer o outro duelo. Por fim, quem perder no jogo entre nono e décimo está fora.

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E os Playoffs na NBA?

Os playoffs da NBA reúnem 16 equipes, sendo oito de cada conferência, definidas a partir da classificação da temporada regular e do Torneio Play-In. A fase é disputada em formato eliminatório, com confrontos organizados de acordo com a campanha: o melhor time enfrenta o pior classificado, seguindo a ordem até o duelo entre o quarto e o quinto colocados.

Cada série é decidida em melhor de sete jogos, ou seja, avança quem vencer quatro partidas primeiro. As equipes com melhor campanha têm a vantagem de mando de quadra, atuando mais vezes em casa. O time vencedor de cada conferência avança até as Finais da NBA, onde os campeões do Leste e do Oeste disputam o título da temporada.

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➡️ NBA 25/26: vagas nos playoffs e play-in seguem em aberto

Jokic é marcado por Wembanyama em Nuggets x Spurs pela NBA 25/26 (Foto Garrett Ellwood/NBA Entertainment/Getty Images)

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