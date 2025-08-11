Com lenda do Celtics, site elege melhores ‘baixinhos’ na história da NBA

A frase "tamanho não é documento" pode não ser, muitas vezes, verdade no basquete. Dominado por atletas altos, este esporte costuma ter a altura ligada diretamente com o sucesso, principalmente na NBA. Apesar das "probabilidades", alguns jogadores menores já foram grandes destaques na liga norte-americana. O site "FideAway World", inclusive, elegeu o top-10 melhores astros de até 1,85 m.

Conhecido por serem grandes armadores, os "baixinhos" podem também ser fortes pontuadores na NBA. Com isso, o portal destacou este fundamento para montar a lista entre os melhores jogadores de baixa estatura na história da elite do basquete norte-americano.

10º. Kemba Walker (Aposentado) - 1,83 m

O armador de 35 anos atuou na NBA entre os anos de 2011 e 2023, quando encerrou seu contrato com o Dallas Mavericks. Antes disso, Walker defendeu outras quatro equipes na liga: o New York Knicks, o Boston Celtics, o Charlotte Hornets, e o antigo Charlotte Bobcats. Seu auge aconteceu na temporada de 2018/19, último ano em Charlotte, ao registrar 25,6 pontos de média. Na carreira, ele conta com uma parcial de 19,3 por jogo disputado, além de 41,8% de aproveitamento.

9º. Chris Paul (Los Angeles Clippers) - 1,83 m

De volta para o Los Angeles Clippers, Paul deve fazer sua última temporada na NBA em 2025/26. O armador de 40 anos atuou em sete equipes na liga, além do Clippers: New Orleans/Oklahoma City Hornets, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Apesar da recente queda, o veterano mantém uma média de 17 pontos na carreira, com seu auge chegando a 22,8 de pontuação por jogo, em 2009.

8º. Tim Hardaway (Aposentado) - 1,83 m

A carreira de Hardaway na NBA já começou sob fortes holofotes. Já em seu segundo ano, em 1991, o armador registou médias impressionantes que seguiram nas temporadas seguintes pelo Golden State Warriors. Apesar das lesões, o ex-jogador manteve uma média de 17,7 pontos por jogo.

7º. Tony Parker (Aposentado) - 1,85m

A longa carreira de 18 temporadas de Parker o colocou no Hall da Fama da NBA. Pelo San Antonio Spurs, o armador fez história ao lado de Tim Duncan, que comandava o ataque da equipe. Sua melhor marca na estatística aconteceu em 2008/09, quando registrou 22 pontos por jogo, além de mais de 50% de aproveitamento.

6º. Gail Goodrich (Aposentado) - 1,85m

Na mesma época de Wilt Chamberlain, em 1971/72, o armador se destacou como líder de pontuação do Los Angeles Lakers, com médias de quase 26 pontos por jogo. Goodrich foi essencial para a conquista do título naquele ano. Além do Lakers, ele defendeu o New Orleans Jazz na NBA.

5º. Isiah Thomas (Aposentado) - 1,85m

Entre o top-10, Isiah Thomas é o maior campeão da NBA, com dois títulos pelo Detroit Pistons - e o MVP das finais em 1990. Com apenas uma equipe em seu currículo, o armador brilhou na liga norte-americana ao registrou médias sólidas na carreira. O ex-jogador tem 19,2 pontos por jogo na carreira, além de mais de 45% de aproveitamento.

4º. Isaiah Thomas (Sem clube) - 1,75m

Quem acompanhou a NBA entre 2015 a 2017 viu um dos maiores armadores do Boston Celtics em ação. Na época, Thomas esteve na disputa de MVP e registrou quase 30 pontos de média. A passagem do atleta pela liga, no entanto, se mostrou instável depois do seu auge devido a lesões. Além do Celtics, ele passou por outras nove equipes: Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, Dallas Mavericks e Phoenix Suns.

3º. Trae Young (Atlanta Hawks) - 1,85m

Draftado pelo Atlanta Hawks, em 2018, o armador de 26 anos fará sua oitava temporada na NBA no próximo ano. Young é o grande nome da equipe dentro de quadra, onde conta com uma eficiência impressionante. Ele marca 25,3 pontos por jogo, em média na carreira, com 43,3% de aproveitamento.

2º. Tiny Archibald (Aposentado) - 1,85m

Nate "Tiny" (Pequeno, em inglês) Archibald pode não ter sua média na carreira a cima dos 20 pontos, mas entrou para a história na temporada de 1972/23. Na época, o ídolo do Boston Celtics registrou uma média de 34 pontos por jogo, com quase 50% de aproveitamento. O armador atuou pelo Cincinnati Royals, New York Nets, Buffalos Braves, Boston Celtics e Milwaukee Bucks na NBA.

1º. Allen Iverson (Aposentado) - 1.83m

O ídolo do Philadelphia 76ers não podia ficar de fora dessa lista entre os maiores da história da NBA. Eleito MVP em 2011, o armador de 50 anos passou por três equipes na liga, além do Sixers: Memphis Grizzlies, Detroit Pistons e Denver Nuggets. Em números, Iverson foi impressionante em grande parte de sua carreira, registrando uma média de 26,7 pontos por jogo, além de 42,5% de aproveitamento.