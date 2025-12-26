Jokic faz história e Curry alcança marca de 26 mil pontos no Natal da NBA
A tradição dos jogos natalinos de basquete começou em 1947
- Matéria
- Mais Notícias
A rodada de Natal da NBA é uma tradição que ganha cada vez mais força globalmente. A liga reúne clássicos históricos e novas rivalidades para duelarem na noite festiva. Na última quinta-feira (25), os jogos cumpriram as expectativas: Nikola Jokic quebrou recordes, Stephen Curry atingiu a marca de 26 mil pontos e Kevin Durant levou a melhor sobre LeBron James e Luka Doncic.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Recorde de Jokic
Logo na primeira partida da noite, o Denver Nuggets venceu o Minnesota Timberwolves na prorrogação por 142 a 138. O astro Nikola Jokic superou marcas históricas ao registrar um triplo-duplo de 56 pontos, 16 rebotes e 15 assistências, a maior pontuação da temporada 2025/26 até o momento.
O sérvio alcançou a terceira maior pontuação da história dos jogos de Natal — a maior desde 1984 — e estabeleceu o recorde de pontos em uma prorrogação, com 18 anotados no tempo extra.
Durant vence LeBron e Doncic
No segundo confronto, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Houston Rockets por 119 a 96, na Crypto.com Arena. Os destaques da franquia de Houston foram Amen Thompson e Kevin Durant, com 26 e 25 pontos, respectivamente.
Pelo lado dos Lakers, LeBron James e Luka Doncic anotaram 25 e 18 pontos, mas a equipe sentiu falta de maior apoio ofensivo do restante do elenco. Esta foi a 20ª partida natalina do camisa 23, que se isolou como o jogador com mais atuações na história do dia 25 de dezembro.
Curry atinge 26 mil pontos na carreira
O Golden State Warriors conquistou sua terceira vitória consecutiva ao bater o Dallas Mavericks por 126 a 116, no Chase Center. Stephen Curry se tornou o 22º jogador da história da NBA a ultrapassar a marca de 26 mil pontos, juntando-se a nomes como LeBron James, Michael Jordan e Kobe Bryant. Apesar de ter anotado sua primeira cesta apenas aos sete minutos do segundo quarto, o camisa 30 terminou o jogo com 23 pontos.
Pelo Dallas, Klay Thompson anotou apenas sete pontos em seu reencontro com a antiga torcida. Já o pivô Anthony Davis deixou a quadra com uma lesão na virilha ainda no segundo quarto, deixando o novato Cooper Flagg sobrecarregado; o calouro terminou como o cestinha da partida com 27 pontos.
Spurs vence o Thunder em noite de revanche
O San Antonio Spurs confirmou o bom momento e voltou a vencer o Oklahoma City Thunder. Após o triunfo avassalador no último dia 23, a equipe texana repetiu a dose na noite de Natal, saindo vitoriosa pelo placar de 117 a 102.
- Matéria
- Mais Notícias