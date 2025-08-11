Pep Guardiola elege melhores jogadores da NBA

Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City e considerado, por muitos, o maior técnico de futebol de todos os tempos, também é um apaixonado por basquete. Após um amistoso da equipe espanhola no último sábado (9), o treinador elegeu os seus jogadores favoritos da NBA na era pós-Michael Jordan.

continua após a publicidade

- O basquete sempre foi importante na minha vida. Meus jogadores favoritos da NBA na era pós-Michael Jordan são Stephen Curry, Luka Doncic e LeBron James - respondeu Guardiola.

Além de comentar sobre seus jogadores favoritos, Guardiola também reagiu à notícia da renovação de contrato do técnico Joe Mazzulla com o Boston Celtics. Vale ressaltar que os dois são amigos pessoais e que o espanhol esteve presente no TD Garden para acompanhar o time nas finais da NBA de 2023/24.

continua após a publicidade

- Ninguém é melhor do que ele. Portanto, seu trabalho desde o Barcelona tem uma influência muito marcante em mim. Eu penso nos contra-ataques e na transição como um todo. Estudo muito o que Pep faz em relação a isso. Afinal, é a maior semelhança dos nossos mundos. Então, eu percebo coisas na filosofia dele e do futebol em si que são muito práticas para meu trabalho em Boston. E como eu disse, a transição é tudo para isso. É meio que o mesmo esporte nesse sentido. Ele ajuda seus jogadores nisso, e é o que tento fazer com os meus - disse Mazzulla na época.

Manchester City de Guardiola anunciou Rayan Aït-Nouri (Foto: Glyn Kirk/AFP)

NBA divulga primeiros jogos da temporada 2025/26

A temporada 2025/26 começa dia 21 de outubro deste ano e os primeiros jogos serão polêmicos. O primeiro confronto será entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors e coloca LeBron James e Stephen Curry cara a cara.

continua após a publicidade

A outra partida será entre o atual campeão, o Oklahoma City Thunder, e o Houston Rockets. A estreia de Kevin Durant pela equipe de Houston será contra o time onde, apesar de ter saído pelas portas do fundo, é considerado ídolo por muitos torcedores.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte