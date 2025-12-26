Inspiração natalina? Jokic bate recorde em rodada especial na NBA
Denver Nuggets venceu os Timberwolves por 142 a 138
Será que a ceia de Nikola Jokic estava com pó mágico? O Natal de 2025 foi inesquecível para os fãs de basquete, especialmente para os torcedores do Denver Nuggets. Jokic, o astro da equipe, não só liderou a vitória com uma performance insana, mas também realizou uma grande atuação na história da NBA ao fazer um triplo-duplo de 56 pontos 16 rebotes e 15 assistências, sendo a maior pontuação da temporada 2025/26 até então.
Além disso, a estrela sérvia fez a terceira maior pontuação da história dos jogos de Natal, a maior desde 1984, e ostentou o título de maior pontuação em uma prorrogação ao cravar 18 pontos.
Outros recordes do "coringa"
A performance natalina é apenas mais um capítulo na história de feitos de Jokic. O jogador de 30 anos, conhecido como "The joker" (coringa em tradução livre), passou Kareem Abdul-Jabbar no dia 19 de dezembro e se tornou o pivô com mais assistências na história da liga. O sérvio soma 5.660 assistências em 771 jogos, um número impressionante se comparado às 5.660 de Abdul-Jabbar, que precisou de 1.560 partidas para atingir a marca.
Nikola também se destaca por ser o primeiro jogador a ter o maior número total de pontos, rebotes e assistências em uma única pós-temporada. Sua versatilidade o levou a ser também o primeiro a registrar 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências em uma final da NBA e o pioneiro a fazer 20 pontos, 15 rebotes e 15 assistências em menos de 30 minutos.
Com esses feitos extraordinários, o craque dos Nuggets se consolida como um forte candidato ao prêmio de MVP da temporada 2025/26. Ele já levou o título para casa em três ocasiões: 2020/21, 2021/22 e 2023/24.
Resultados dos jogos de Natal:
- New York Knicks 126 x 124 Cleveland Cavaliers
- Oklahoma City Thunder 102 x 117 San Antonio Spurs
- Golden State Warriors 126 x 116 Dallas Mavericks
- Los Angeles Lakers 96 x 119 Houston Rockets
- Denver Nuggets 142 x 138 Minnesota Timberwolves
