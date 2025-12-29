Inscrito no draft, fenômeno de um braço supera tragédia e quer fazer história na NBA

Conteúdo Especial

No mundo do esporte, sempre encontramos histórias que transcendem as estatísticas e os placares. A trajetória de Hansel Enmanuel é uma dessas histórias que parecem ser improváveis. O ala dominicano de 1,98m não é apenas um jogador de basquete de elite; ele é a prova viva de que o corpo humano segue as ordens de uma mente inabalável. Mesmo sem um braço, brilha na universidade de Austin Peay, e está inscrito oficialmente para o Draft da NBA de 2026.

Hansel Enmanuel ao lado de Chaz Lanier (atualmente na NBA na equipe do Detroit Pistons) (Foto: Reprodução / Instagram)

O capítulo que definiu a vida de Hansel começou de forma trágica em 2010. Aos seis anos, em um bairro humilde de Santo Domingo, brincava quando um muro de concreto cedeu e desabou sobre seu corpo. Por duas longas horas, ficou preso, lutando pela vida.

O resgate veio, mas o preço foi alto: a amputação total do braço esquerdo. O impacto não foi apenas físico, mas psicológico para toda a família. Seu pai, o ex-jogador Salvador "Kiki" Enmanuel, viu o futuro do filho mudar em um instante.

O retorno às quadras foi marcado por quedas. Sem o braço esquerdo para o equilíbrio, Hansel perdia a estabilidade básica para correr e arremessar. Muitos teriam aceitado o destino, mas ele escolheu a obsessão pelo trabalho e lutar pelo seu sonho. Passava dias inteiros sozinho na quadra, testando como seu centro de gravidade funcionava, como proteger a bola apenas com o corpo e como usar a velocidade para compensar a falta de apoio.

O resultado desse treino solitário foi um estilo de jogo único. Hansel desenvolveu um controle de bola especial e uma impulsão absurda. Mas, acima de tudo, desenvolveu uma defesa agressiva, usando sua envergadura e agilidade para se tornar um dos defensores mais temidos da conferência.

Hoje, sob o comando do técnico Corey Gipson, em Austin Peay, Hansel não pede tratamento especial. Pelo contrário. Ele corre mais, pula mais alto e se entrega em cada posse de bola como se estivesse provando algo para aquele muro de sua infância.

Hansel Enmanuel perdeu o braço esquerdo aos 6 anos (Foto: Reprodução / Instagram)

Sua rotina é acompanhada por milhões de pessoas, mas ele mantém os pés no chão. Para Hansel, os vídeos virais de enterradas são apenas a superfície.

A decisão de entrar no Draft de 2026 coloca a NBA diante de um marco histórico. Se selecionado, Hansel se tornará o primeiro jogador com uma amputação de membro a atuar na liga profissional mais competitiva do planeta.