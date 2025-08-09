Com LeBron James x Stephen Curry, a NBA divulgou as primeiras partidas da temporada 25/26. A outra partida será entre o atual campeão, o Oklahoma City Thunder, e o Houston Rockets. A estreia de Kevin Durant pela equipe de Houston será contra o time onde, apesar de ter saído pelas portas do fundo, é considerado ídolo por muitos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Golden State Warriors v Los Angeles Lakers - LeBron James e Stephen Curry (Foto: Michael Owens / AFP)

Apesar de a partida mais esperada ser entre LeBron James e Stephen Curry, o outro confronto também é bastante aguardado entre os amantes do basquete. Kevin Durant vai estrear pela equipe do Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder, onde é ídolo. O ala foi fundamental para solidificar a franquia em sua nova cidade após a mudança de Seattle, liderando a equipe em pontos e sendo o cestinha da temporada por quatro vezes. Sua performance culminou com o prêmio de MVP da temporada regular em 2013-14. No entanto, sua controversa decisão de se transferir para o Golden State Warriors em 2016 gerou uma forte reação de decepção entre os torcedores, marcada por imagens de camisas suas sendo queimadas.

➡️ Relembre como foi o 1º jogo entre LeBron James e Stephen Curry na NBA

Kevin Durant pelo Oklahoma City Thunder contra a equipe do Los Angeles Clippers (Foto: Noah Graham / AFP)

Histórico do duelo: LeBron James x Stephen Curry

A rivalidade entre LeBron James e Stephen Curry é a maior na NBA neste século, protagonizando um choque de estilos, equipes e legados. Nos playoffs, LeBron e Curry se enfrentaram em quatro ocasiões, sempre na disputa pelo título. O atleta dos Warriors leva a melhor, com 15 vitórias e três títulos, diante de 9 vitórias e um troféu para LeBron.