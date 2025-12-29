NBA: Recorde de Kawhi, provocação de Draymond e dancinha de Doncic marcam rodada

Seis partidas movimentaram a noite da NBA no último domingo (28). A rodada teve atuação de gala de Kawhi Leonard na vitória do Clippers sobre o Pistons, enquanto Luka Doncic comandou o Lakers, que reencontrou a vitória contra o Sacramento Kings. Draymond Green, com sua personalidade característica, também foi um personagem da rodada, com provocação a rival no duelo entre Golden State Warriors e Toronto Raptors.

Atuação histórica e recorde de pontos

O ala Kawhi Leonard foi o grande destaque na vitória por 112 a 99 do Clippers sobre o Pistons, mostrando sua melhor atuação da carreira, com 55 pontos. O jogador superou a própria marca por larga vantagem, já que, até então, seu recorde era de 45 pontos, registrados na temporada 2018/2019. Além da alta pontuação, Leonard contribuiu com 11 rebotes, cinco roubos de bola e três tocos na partida.

Com o resultado, o Clippers alcançou a quarta vitória consecutiva na Conferência Oeste. Além do recorde pessoal, Leonard também igualou o feito de James Harden, com a maior pontuação de um jogador da franquia.

Dancinha de Doncic e vitória do Lakers

Após três derrotas consecutivas, o Lakers voltou a vencer na NBA. Liderada por Luka Doncic, a equipe de Los Angeles superou o Sacramento Kings por 125 a 101. O esloveno contribuiu com 34 pontos, sete assistências e cinco rebotes na partida. Em um de seus principais lances, cavou um and-one e comemorou com uma "reboladinha".

Em sua última partida aos 40 anos, o astro LeBron James também foi destaque na vitória do Lakers, anotando 24 pontos e cinco assistências. Após o jogo, o atleta, que completa 41 anos nesta terça-feira (30), afirmou que está "dando uma surra" na batalha contra o tempo.

Provocação de Draymond Green e vitória do Raptors

O polêmico Draymond Green protagonizou uma cena de provocação na derrota do Golden State Warriors diante do Toronto Raptors por 141 a 127. No terceiro quarto, o ala recebeu a bola livre no garrafão e converteu arremesso de três pontos. Imediatamente, mostrou o dedo do meio para Scottie Barnes, do Raptors, que o havia deixado sem marcação e gritou: "Continue me dando as costas!".

Apesar da atitude, foi Barnes quem levou a melhor em quadra. Além da vitória do Raptors, o armador terminou a partida como um dos destaques do jogo, com um triplo-duplo. Ele anotou 23 pontos, o recorde pessoal de 25 rebotes e 10 assistências. Um dos rebotes mais importantes, aliás, aconteceu a 24 segundos do fim da partida, quando Barnes empatou o placar em 122 pontos, levando a partida para a prorrogação.

Veja todos os resultados da rodada

Golden State Warriors 127 x 141 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 104 x 129 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 112 x 116 Washington Wizards

Boston Celtics 108 x 114 Portland Trail Blazers

Detroit Pistons 99 x 112 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 101 x 125 Los Angeles Lakers

