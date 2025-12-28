A noite de sábado (27) na NBA foi marcada por cenas lamentáveis e brigas que transformaram as quadras em ringues à moda UFC, com desentendimentos em dois confrontos: New Orleans Pelicans x Phoenix Suns e Chicago Bulls x Milwaukee Bucks.

Soco e expulsão em New Orleans

O duelo entre Pelicans e Suns, no Smoothie King Center, em New Orleans, teve seu ápice no terceiro quarto, quando o armador Jose Alvarado (Pelicans) e o pivô Mark Williams (Suns) trocaram agressões, resultando na expulsão imediata de ambos.

A confusão começou após Alvarado, de 1,83m, demonstrar insatisfação com a marcação de Williams, de 2,16m, puxando a camisa do adversário. A reclamação rapidamente escalou para um confronto físico com socos e tapas. A rápida intervenção de outros jogadores conteve a briga, que ocorreu durante uma paralisação do jogo. Após a decisão da arbitragem, Alvarado seguiu direto para o vestiário. A partida prosseguiu sem novos incidentes, e o Phoenix Suns levou a melhor, vencendo o New Orleans Pelicans por 123 a 114, em jogo válido pela temporada regular.

Enterrada polêmica de Antetokounmpo gera briga generalizada em Chicago

O segundo momento de tensão ocorreu no United Center, em Chicago. Faltando menos de dois segundos para o fim da vitória do Milwaukee Bucks sobre o Chicago Bulls (112 a 103), o astro Giannis Antetokounmpo realizou uma enterrada se pendurando no garrafão, um gesto considerado desrespeitoso no basquete profissional com o resultado já definido.

A atitude do grego gerou uma reação imediata no apito final. Nikola Vucevic, pivô do time da casa, confrontou Antetokounmpo, iniciando uma briga generalizada entre as franquias. Técnicos e preparadores físicos precisaram intervir para afastar os jogadores e acalmar os ânimos.

Após o ocorrido, Vucevic ironizou em entrevista ao CHSN, sugerindo que a enterrada foi uma demonstração de insatisfação de Giannis por supostamente não ter sido aceito pelo Chicago Bulls. Em resposta, Antetokounmpo publicou em suas redes sociais a foto do lance com a legenda: "Eu não sou pintor, mas você entendeu a ideia", sugerindo que seu feito foi uma "obra de arte".

