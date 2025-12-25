Conheça os recordes históricos da rodada de Natal da NBA

A rodada de Natal da NBA é, tradicionalmente, um dos momentos mais aguardados do calendário. Mais do que grandes jogos, o dia 25 de dezembro serve como palco para exibições que entram para os livros de história da liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Quando o assunto é colocar a bola na cesta, o recorde de Bernard King segue intacto desde 1984, quando anotou impressionantes 60 pontos. O mais recente a entrar no top 3 foi o esloveno Luka Doncic, do Los Angeles Lakers quando marcou 50 pontos, igualando-se a Rick Barry e ficando atrás apenas de Bernardo King e do lendário Wilt Chamberlain (59 pontos).

continua após a publicidade

Luka Doncic foi o mais recente a entrar no top 3 de jogadores com maior número de pontos em uma partida da rodada de natala da NBA (Foto: Alex Goodlett/AFP)

No quesito bolas de três pontos, Stephen Curry divide o topo com Doncic e Grayson Allen, todos com 8 conversões em um único jogo.

Wilt Chamberlain detém a marca histórica de 36 rebotes em uma única partida natalina, seguido de perto por seu eterno rival, Bill Russell, que chegou a 34.

Na proteção de aro, DeAndre Jordan reina absoluto com 8 tocos. O francês Rudy Gobert e Elvin Hayes aparecem logo atrás, com 7 bloqueios cada.

continua após a publicidade

A arte do passe também tem seus mestres natalinos. Nate Archibald e Guy Rodgers compartilham o recorde de 18 assistências. Vale destacar o ex-jogador do Milwaukee Bucks: Oscar Robertson, que aparece 4 vezes na lista de maiores assistentes na data.

Já na defesa agressiva, Kyrie Irving lidera o ranking de roubadas de bola com 7 interceptações, superando ícones como Michael Jordan e Russell Westbrook.

No duelo entre as camisas mais pesadas, o equilíbrio é total. Los Angeles Lakers e New York Knicks dividem o posto de maiores vencedores do dia de Natal, com 25 vitórias cada. O Philadelphia 76ers completa o pódio histórico com 20 vitórias.