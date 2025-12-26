Com bagagem de NBA, Jack Gohlke vira o 'sniper' número 1 do Fortaleza no NBB

O nome de Jack Gohlke deu a volta ao mundo em março de 2024. Ao converter 10 bolas de três pontos e eliminar a gigante Kentucky no Torneio da NCAA, o ala-armador deixou de ser "apenas" um jogador universitário para se tornar um rosto conhecido. Hoje, defendendo as cores do Fortaleza Basquete Cearense, Gohlke traz essa bagagem de "matador" para as quadras do NBB.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o norte-americano relembrou como a vida mudou da noite para o dia após aquela atuação histórica pela Oakland University.

— Foi algo que eu nunca poderia ter esperado em termos de atenção imediata. Eu não estava pronto para ser bombardeado pela mídia, assinar autógrafos e tudo mais, mas foi muito legal. Não deixei passar um segundo sequer sem valorizar e apreciei a oportunidade de fazer os jovens fãs se sentirem especiais com uma simples foto ou autógrafo — revelou o jogador.

O reconhecimento abriu portas que Gohlke sempre sonhou em atravessar. Pouco tempo depois do brilho no March Madness, ele estava vestindo a camisa do Oklahoma City Thunder na NBA Summer League. Para ele, a experiência foi um divisor de águas em sua compreensão sobre o jogo.

— A transição de Oakland para a Summer League foi um salto considerável, mas foi ótimo me desafiar e ver onde eu me encaixava. Estar cercado de tantos jogadores incríveis e competir em um nível tão alto era algo que eu sempre quis. Jogar lá e na G-League me ajudou a "desacelerar" o jogo. Aprendi que nem sempre se trata de ser o jogador mais rápido; o ritmo (pace) é mais importante.

Agora no Brasil, Gohlke não esconde a admiração pela força do basquete nacional. No Fortaleza, ele tenta aplicar as lições de controle de ritmo que aprendeu nos Estados Unidos para superar a intensidade física do basquete sul-americano.

— Aqui no NBB também existem ótimos atletas. Consegui pegar o que aprendi lá e aplicar aqui. Realmente acho que esta liga merece mais reconhecimento pelo alto nível em que é disputada. É uma liga super exigente fisicamente, com jogadores fantásticos — concluiu o ala-armador.