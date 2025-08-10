Com provável saída dos Lakers, 3 gigantes disputam LeBron James

A temporada 26/27 da NBA ainda parece distante, mas as projeções sobre o futuro do astro do Lakers, LeBron James, que terá 41 anos, já movimentam as discussões na liga.

O renomado jornalista americano, Marc Stein, afirmou publicamente não acreditar que James encerrará sua carreira no Los Angeles Lakers. Segundo Stein, o astro deve assinar com outra equipe para a próxima temporada. Analistas do mercado americano apontam que, caso se torne agente livre, o jogador terá três destinos prováveis, todos com base em seus laços profissionais e pessoais: a equipe do Dallas Mavericks ou um retorno ao Cleveland Cavaliers, ou ida para o Golden State Warriors.

LeBron James x Luka Dončić

A relação entre LeBron James e a diretoria dos Lakers é apontada como um ponto crítico. A chegada de Luka Dončić, embora tenha trazido um enorme talento para a equipe após a saída de Anthony Davis, também redefiniu a hierarquia interna. Relatos da imprensa americana indicam que James estaria descontente com a percepção de que, gradualmente, estaria sendo colocado em um segundo plano, com a franquia focando seu projeto de longo prazo no astro esloveno.

Esse possível desentendimento sobre seu papel seria um fator decisivo em 2026. Mesmo em idade avançada, analistas acreditam que James buscará uma situação onde sua liderança e protagonismo sejam indiscutíveis.

Apesar disso, fontes da liga confirmaram que LeBron fez questão de ligar pessoalmente para Luka Dončić para parabenizá-lo por sua recente renovação de contrato com a equipe de Los Angeles.

Dončić anuncia renovação com o Lakers

O Los Angeles Lakers anunciou no sábado (2 de agosto) a extensão de contrato com um dos melhores jogadores da atualidade da NBA, o esloveno Luka Dončić pelo valor de US$ 165 milhões.

O armador também anunciou que vai doar 5 milhões de dólares para ajudar 77 atletas ao redor do mundo.

— Hoje, também estou doando US$ 5 milhões para ajudar 77 jovens atletas ao redor do mundo a perseguir seus sonhos, assim como eu fiz. O basquete me deu tudo, e tenho a sorte de poder retribuir e ajudar a próxima geração — afirmou o esloveno.