Astro da NBA compara torcida do Flamengo a MSG com o Knicks

A torcida rubro-negra causou uma ótima impressão em Miles "Deuce" McBride durante suas passagens ao Maracanã. Com impressionantes médias, o Flamengo costuma lotar os jogos em que manda nas competições nacionais ou internacionais. O amor brasileiro pelo futebol, inclusive, foi comparado aos torcedores apaixonados do Madison Square Garden, tradicional casa do New York Knicks na NBA.

— Sim, meu primeiro jogo de futebol aqui foi Flamengo x Fluminense. Foi muito legal, porque eu acho que a coisa mais próxima a isso é jogar para o Knicks e futebol americano universitário nos Estados Unidos. Mas ver essa paixão pelo jogo aqui, sabe o que eu quero dizer? — analisou McBride.

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo continua a entregar grandes atuações dentro e fora de campo nos torneios disputados no Brasil. O desempenho impressionante, inclusive, foi um dos destaques no Mundial de Clubes no mês de junho, assim como os compatriotas Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Com isso, essa "paixão brasileira" pôde ser acompanhada pelos norte-americanos durante o torneio internacional, como apontou o armador do Knicks.

— E então, vir para os Estados Unidos, quando o Flamengo estava jogando lá… o Fluminense e o Palmeiras. Jogando na Copa do Mundo. Todo mundo podia dizer que os times brasileiros tinham uma sensação diferente, uma base de fãs diferente. Eu acho que o Brasil tem alguns dos melhores fãs do mundo, honestamente — afirmou.

Quem não é fã de NBA, pode não entender a comparação com o Knicks, mas com certeza já ouviu histórias do tradicional MSG, seja em músicas ou filmes. Casa de grandes apresentações esportivas e de entretenimento, o ginásio é conhecido por ser a "Meca do Desporto", além de ser casa de três equipes de Nova York: New York Knicks (NBA), New York Rangers (NHL) e New York Liberty (WNBA).

McBride e Flamengo

O carinho de McBride com o Flamengo pode ser explicado pela relação com sua namorada, que já foi nadadora do Rubro-Negro por muitos anos. O jogador de 24 anos está em um relacionamento com a brasileira Ana Giulia Zortea, ex-atleta do Flamengo, com quem tem uma filha. Em sua última visita, o armador do Knicks acompanhou à vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Millonarios, no dia 25 de maio de 2024, pela Libertadores.

Antes disso, no entanto, Deuce já havia acompanhado um dos mais tradicionais clássicos do Brasil: Fla x Flu. Sobre o duelo, McBride pôde destacar a inegável paixão que as torcidas têm por seus times de futebol, além da sensação do Macaranã lotado. O armador não deixou de elogiar os fãs brasileiros como um dos "melhores do mundo, honestamente".

Força do Brasil no Mundial de Clubes

O Fluminense foi o clube brasileiro a se manter por mais tempo no Mundial de Clubes, com a classificação para as semifinais, e ficou eliminado para o Chelsea. Na fase anterior, o clube inglês foi também o algoz do Palmeiras. Já nas oitavas, o Flamengo e o Botafogo perderam a vaga para o Bayern de Munique e o Verdão, respectivamente.

Apesar da atuação em campo, o Fluminense em último entre os quatro clubes na média de público durante o Mundial. O Tricolor contou com 98.399 torcedores e 24.600 em média por partida. Segundo levantamento do "Gato Mestre", com dados da Fifa, o Palmeiras lidera o ranking com mais de 176 mil torcedores presentes, em uma média de 44.006 nos jogos.

Em seguido na lista, o Flamengo não fica muito atrás em números do Alviverde, com mais de 174 mil nas arquibancadas e 43.566 de média. O terceiro lugar fica, então, com o Botafogo que levou 140 mil para os estádios norte-americanos, além de uma média de 35.125 a cada confronto.

Vale destacar que o Palmeiras fechou o top-5 de maiores públicos do Mundial de Clubes, atrás apenas de Real Madrid, PSG, Inter Miami e Bayern de Munique. O Flamengo ficou em sétima colocação, e o Botafogo aparece para fechar o top-10. Já o Fluminense aparece em 15º lugar entre os grandes clubes.