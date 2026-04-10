Lebron e Bronny protagonizam inédita assistência na NBA: vídeo
Dupla protagoniza primeira assistência entre filho e pai na história da liga
- Matéria
- Mais Notícias
Na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors, por 119 a 103, na noite de quinta-feira, o público que lotou a arena viu uma cena inédita na história da NBA. Foi a primeira assistência de filho para pai, protagonizada por Bronny e LeBron James.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Veja a jogada no vídeo abaixo:
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias